Hrvatska nogometna reprezentacija za tri dana igra protiv Španjolske u osmini finala Europskog prvenstva. Vatreni će u ponedjeljak od 18 sati igrati u Kopenhagenu, a njihove dosadašnje nastupe prokomentirao je legendarni hrvatski trener Miroslav Ćiro Blažević u emisiji Europeo na HRT-u.

"Mi Hrvati imamo samo cik-cak raspoloženja, ne možemo živjeti u normalnom ritmu. Ovo što su nam priuštili naši reprezentativci bilo je nevjerojatno. Najviše od svega najvažnije je da smo kvalitetni meni kao treneru", rekao je Ćiro pa odgovorio na pitanje je li se čuo s izbornikom Dalićem.

"Čuli smo se, da vam budem iskren, nikad mu nisam sugerirao ništa, ja njega poznam i znam da je sve analizirao dobro. on griješi, ali malo, koliko si može dopustiti."

'Drago mi je zbog Kovačića'

Blažević je nedavno kritizirao Matea Kovačića koji na ovom prvenstvu igra vrhunski nogomet.

"Sretan sam je, nakon što sam ga Kovačića, on je postao značajan igrač hrvatske reprezentacije. Ja sam ga kritizirao jer ja znam njegove kapacitete. U jednom trenutku sam javno istupio, sad neće da me pozdravi, nije me briga,. On je daleko od gola stalno, to sam rekao, sve mu je Bog dao, on može sam uzeti loptu i doći sam do gola", rekao je Ćiro pa prognozirao ishod utakmice protiv Španjolske.

"Prognozirao sam da će rezultat biti 2:2, produžeci, penali i mi odlazimo dalje. Ja sam veliki optimist. Španjolci su favoriti, ali nama to ide u prilog. Naši drski mladići imaju snagu da sruše ozbiljne favorite za osvajanje Eura", zaključio je Blažević.