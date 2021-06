Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić odgovarao je danas poslijepodne na pitanja novinara. Zanimljivo, Dalić se, slijedom pitanja, osvrnuo i na to kako njegove treninge svi mogu vidjeti, kako novinari sve odmah pišu, kako u tom segmentu nemaju potreban mir, iako su uvjeti u reprezentativnom kampu u Rovinju načelno dobri. "Pa Englezi su znali dva dana prije sastav, a ja ujutro još ne", ističe Zlatko Dalić koji je govorio o gestikulaciji igrača koja bi se mogla shvatiti kao nezadovoljstvo...

"Nisam doživio nezadovoljstvo igrača prema sebi, nisam to doživio, ne mogu to tako komentirati. Znam kakva je atmosfera. Ne mogu to komentirati, nema toga niti mjesta takvim stvarima", objasnio je Dalić.

Polemika oko sastava, sve se odmah piše

13.50' - "Pojavljuje se polemika oko sastava, pa ne moraš odmah napisati tko je dobio marker, pa nećeš dobiti veću plaću zbog toga. Ja nisam znao sastav Engleske do jutros a oni su ga znali dva dana prije. Dat će vam kao veću plaću ako napišete koji sastav igra. Da, nemamo mir".

13.47' - "Nisam doživio nezadovoljstvo igrača prema sebi, nisam to doživio, ne mogu to tako komentirati. Znam kakva je atmosfera. Ne mogu to komentirati, nema toga niti mjesta takvim stvarima. Naravno, kad se izgubi sve se vadi i sve se traži, ali nema toga. Onda gdje sam reagirao je u 57. minuta, to smo radili svaki dan tjedan dana, da stoper ne izlazi van. Imali smo sedam dana taj koridor da se on ne napušta, kad smo dobili gol tada sam reagirao. Inače, to nisam tako vidio".

'Svi smo bili šokirani onim što se dogodilo Eriksenu'

13.45' - Kako izgleda vaš boravak u Rovinju?

"Imamo sve uvjete ali nemamo svoj mir, evo vi ste objavili sastav. Gleda se, piše se sve, ne možemo biti zatvoreni. Nije dobro što svatko može vidjeti što tko radi. No dobro, to je tako".

13.44' - "Svi smo bili šokirani onim što se dogodilo Eriksenu. Puno utakmica, naporna sezona, i mi trpimo zamor putovanjima. Nije to dobro, neki čekaju utakmice doma, neki putuju".

13.43' - O Borni Barišiću, što je s njim?

"Po dolasku u Rovinj Borna je preskočio dva treninga zbog ozljede iz Škotske. Čekamo službeni nalaz u pet sati da vidimo što će biti. Peh je što igramo u Škotskoj na njegovu terenu, a on je ozlijeđen".

13.43' - "Luka je naš motor koji vuče i iskustvo je jako bitno na turnirskim utakmicama".

'Treba nam jedna pobjeda, imamo problem sa samopouzdanjem'

13.42' - Je li se uvukao strah u momčad zbog neefikasnosti?

"Treba nam jedna pobjeda, imamo problem sa samopouzdanjem, nemamo rezultat koji bismo htjeli i koji nas gura naprijed. Pobjeda bi nas otvorila".

13.41' - Je li moguća jedna postavka s Vlašićem protiv Češke?

"Mi smo protiv Belgije i Engleske postavili jaču veznu liniju. Moramo ići na pobjedu, moramo se postaviti ofenzivnije. Vidimo da šteka prema naprijed. Na tome ćemo raditi i slagati priču. Moramo izvući maksimum. Treba nam pobjeda".

13.39 - Vargek je upitao Dalića za ulogu Kramarića?

O Andreju Kramariću

"Potpuno kriva procjena i kriva intepretacija. To je bila kriva procjena i kriva konstatacija. Volio bih vidjeti trenera koji će doći na Wembley i neće zadati igračima da igraju u obrani. Andrej je trebao i Trippiera zatvoriti, a u napadu je imao punu slobodu da ulazi u sredinu. Malo me to žalosti, on je pokušavao, ali zadovoljan sam kako je odigrao u obrani. On je po meni dobro odigrao.

13.38' - Jeste li svjesni da drugo mjesto može donijeti bolji ždrijeb?

"Razmišljam samo o tome da prođemo grupu, nije bitno kasnije s kim igramo. Mi moramo misliti o sebi, a ne s kim ćemo igrati ako se plasiramo. Ja sam optimist, nisam pesimist".

13.35' - Je li ovu našu trenutnu snagu poremetilo to srebro iz Rusije? Koji su realniji okviri?

"U pravu ste, mi nismo realni. Ne mogu shvatiti ako ćemo raditi problem od poraza od Engleske, momčadi složene od najboljih igrača svijeta. Nije to bilo loše s naše strane, ni Belgija ni Engleska nas nisu nadigrale. Naša realnost je da pobijedimo i prođemo grupu, a onda pokušati napraviti sve. Nema mjesta kalkulacijama, nismo mi kalkulirali. Moramo biti realni i shvatiti svoju situaciju.

13.33 - Marko Vargek s RTL-a pitao je Dalića koliko je poraz ostavio traga na momčadi?

"Neće nam to pokvariti puno atmosferu od ekipe koja je jedan od favorita Eura. Bit ćemo u boljem stanju nadam se, igrali smo protiv momčadi koja je bila doma. Ne mogu reći da smo igrali loše, ali nedovoljno kvalitetni za pobjedu. Očekivali smo veliki pritisak prvih 15-20 minuta, a nakon toga ući u ravnopravnu utakmicu. Imali smo četiri povezane greške, gdje smo svi kasnili pola koraka. Nismo bili lošiji puno od engleske momčadi. Svjestan sam da nismo dobri naprijed, tu nam fali akcija i dubine, okomitosti, ulaženja u prazni prostor. Nedostaje nam završnica, neće biti dobro ako to ne riješimo. Taktički smo bili jako dobri, sveli smo Englesku na dva udarca u okvir gola".

13.31 - Još uvijek čekamo početak presice iz Rovinja. Inače, u popodnevnim satima trebali bi Vatreni odraditi trening, vjerojatno lakšeg intenziteta. Prije treninga Dalić će nakon prospavane noći još jednom analizirati dvoboj s Engleskom te najaviti novi s Česima, u koji bi trebao ući s nekim promjenama u sastavu.

13.22 - Još je 8 minuta, prema službenoj objavi HNS-a, ostalo do početka Dalićeve presice.

NAJAVA

Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se sinoć u 22.08 sati u Pulu, a danas u 13.30 Zlatko Dalić izlazi pred novinare putem video press konferencije.

Pitanja je i dalje pregršt. Je li Dalić pogriješio s postavom, tko je zadovoljio, a tko nije njegovim zahtjevima, što se dogodilo kod primljenog gola, na što će obraćati pozornost za Češku i što će pripremiti, skuhati izbornik u svojoj kuhinji za sljedeću utakmicu na Euru protiv spomenute reprezentacije u petak?

'Jedna greška koju smo sedam dana vježbali'

"Čestitke Englezima i našim dečkima. Teška utakmica, teško vrijeme, sparno, ali bilo je kako smo i očekivali. Prvih 20 minuta smo izdržali taj visoki pritisak i nakon toga smo uspostavili kontrolu koliko toliko, dobro smo se držali. Onda taj početak drugog dijela, jedna greška koju smo sedam dana vježbali, da ne izlazimo van iz pozicije stopera, da praznimo prostor i oni su to iskoristili i dali su gol... Ništa sad, idemo dalje, naš cilj je proći grupu, dečke moram samo pohvaliti, odigrali su čvrsto, muška utakmica. Sad imamo dvije utakmice, sa Češkom i Škotskom. Popravit ćemo što nije valjalo do ove dvije utakmice", rekao je Dalić jučer za HRT i zatim komentirao nastupe svojih igrača kao i činjenicu da je opet izostala realizacija.

"Nije bilo baš kvalitetno i izrađeno s naše strane u završnici, ali opet kažem protiv Engleza... to je strašna ekipa, bili smo ravnopravni. Nismo bili konkretni i to moramo popraviti, ali sam optimist. Gvardiol je igrao jer je u boljoj formi od Barišića, s Rebićem smo htjeli dubinu, bilo je dobro, ali nedovoljno dobro. Jedna greška nas je koštala", apostrofirao je Dalić.

