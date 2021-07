Ne stišavaju se reakcije na sinoćnji dramatični polufinalni ogled Eura na Wembleyju između Engleske i Danske (2:1 pobjeda Gordi Albiona), onaj dosuđeni penal na Sterlingu u 104. minuti koji je za mnoge bio sumnjiv.

Danny Makkelie pokazao na bijelu točku, VAR potvrdio odluku

Nizozemski sudac Danny Makkelie pokazao je na bijelu točku nakon što je Sterling pao u kaznenom prostoru nakon minimalnog kontakta s Jenssenom. Njegovu odluku potvrdila je i VAR soba.

Nazvali smo bivšeg hrvatskog nogometaša, reprezentativca, sad trenera Igora Pamića na dam da svoje viđenje navedene situacije i čitavog dvoboja.

"Evo, sjedim tu s nekim propalim igračima, propali trener s propalim igračima, znate kako to ide", briljirao je u uvodu Igor Pamić i prešao na (ne)ronjenje Sterlinga u kaznenom prostoru Danaca...

"Bit ću staromodan i kazati kada sudac sudi penal onda je penal. Gledajte ovako, za jedno polufinale Europskog nogometnog prvenstva to je bio stvarno prestrogo dosuđeni penal. Opet s druge strane, nije to prvi slučaj, sudilo se i drugim domaćinima na prošlim Europskim i Svjetskim prvenstvima, tako da ne treba oko toga stvarati neku dramu. Treća stvar je ta da bez obzira što su svi nogometni ljudi to osudili, nije to baš bilo skroz bez kontakta znate. Bio sam napadač i uvijek štitim napadača. Znači, nije tamo bilo baš nula kontakta, bez kontakta... Hajde bar malo opravdanja za suca ali činjenica je da vjerojatno niti za ikoju drugu reprezentaciju taj penal, pogotovo nakon pregledavanja VAR-a, ne bi bio suđen", govori nam Pamić i nastavlja:

'Neka budu Englezi u finalu, zaslužili su'

"Da nije bilo VAR-a, sigurno na prvi pogled smo svi mislili da će biti penali. No nakon pregledavanja VAR-a se vidi da je to prestrogo bilo dosuđeno ali neka budu Englezi u finalu, zaslužili su".

Kakav su vam dojam ostavili Danci na turniru?

"Oni su dali neki svoj maksimum. Pogotovo nakon što su onu psihološku kalvariju s Eriksenom prošli u prvoj utakmici, onda su stvarno odigrali na jednom visokom nivou. Meni najugodnije iznenađenje Eura. Jučer nažalost nisu uspjeli previše prema naprijed. Engleska je prečvrsta i pretvrda. Nažalost moju, u finalu igra Engleska i o tome bi ja nekako pričao, dao pažnju. Momčad je to ipak koja mi igra nekako poseban nogomet, šturi, onako baš težak za gledanje. Ali, moramo ih pohvaliti, nema što, zasluženo su u finalu. Žao mi je Danaca, fizički su pali. Sigurno bi bili opasniji da nisu fizički pali".

'Englezi dosta taktiziraju'

Englesku u finalu čeka moćna Italija, reprezentacija koja je na turniru pokazala najviše.

"Vidjeli smo jučer kako su Englezi, iako su bili favoriti, dosta taktizirali. Sve utakmice su taktizirali kroz individualnu kvalitetu. Onda, imali smo Italiju koja se po prvi put znala prilagoditi Španjolskoj, znalo se da će Furija biti dominantna u tom posjedu itd... Ne znam ali tipujem na Italiju. jer iako se pokazalo da je Leonardo Spinazzola strahovito bitan igrač za Azzurre, po meni je on bio najbolji nogometaš Italije dok se ne ozlijedio, on će im sigurno nedostajati. Međutim, i Emerson je pokazao da može to odraditi dobro. Talijani mi izgledaju jako opušteni, to može biti presudno. Imaju tu atmosferu, Englezi će biti u grču, da moj favorit je Italija. Uz to, imaju i iskusnijeg izbornika što može biti presudno u takvim utakmicama. Tu je i njihova ta iskusna momčad", zaključio je Igor Pamić.