Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na Wembleyju, na otvaranju Eura u skupini D, izgubila od Engleske 1:0.

Jedini gol na utakmici na Wembleyju postigao je brzonogi Raheem Sterling u 57. minuti nakon neuspješnih uklizavanja naših igrača. No, engleski pogodak obavijen je velom sumnje, zato što mu je prethodio mogući prekršaj. U začetku dugačke akcije Gordog Albiona došlo je do sumnjivog kontakta između Kramarića i Trippiera. Potencijalni prekršaj nad hrvatskim napadačem nije se činio bitnim kada su se sudarili, ali gol je postignut iz te akcije. Mario Strahonja jučer je u analizi HRT-a naglasio kako je golu prethodio čisti prekršaj nad Kramarićem.

'Ne treba ovo shvatiti kao nešto deprimirajuće'

"Bio je to jasan i očigledan prekršaj. Ne znam kako sudac to nije vidio", rekao je Mario Strahonja, HRT-ov sudački ekspert.

Igor Cvitanović, sukomentator na HRT-u, osvrnuo se na poraz Vatrenih:

"Ne treba ovo shvatiti kao nešto deprimirajuće, ovo je samo jedna utakmica u grupi. Znali smo da igramo s jako kvalitetnim domaćinom, a mi smo u nekom tihom prelasku generacija i ne možemo očekivati da ćemo stalno biti na top nivou".

Anton Samovojska, novinarski bard i također sukomentator na javnoj televiziji, rekao je:

'Očekivao sam da će Hrvatska igrati bolje'

"Ja sam očekivao da će Hrvatska igrati bolje, a to ne dodiruje samu kvalitetu igre, da će to biti neki spektakl. No treba slijediti standard, ako nisi dao 100 posto, nisi dao ništa, a meni se čini da danas Hrvatska nije dala 100 posto, a ni Engleska nije dala 100 posto, no i takvi su nas pobijedili. Jednostavno su odigravali po dubini, po sredini igrališta, kad god je engleski igrač primao loptu bio je sam i mirno odigravao dalje. Malo je bilo bolje nego utakmica s Belgijom, ali opet se ponavlja to da smo bezopasni u napadu, ne stvaramo stopostotne šanse. Da smo mi danas stvorili tri čiste šanse i promašili, rekao bih sve je u redu. Ipak, pred nama su još dvije utakmice, i sto posto je sigurno da nas jedna pobjeda i jedan remi vode u nastavak natjecanja."

Skupina D Eura: Engleska 3, Hrvatska 0, Češka, Škotska