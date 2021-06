Hrvatski nogometni reprezentativci neće poput Engleza klečati prije prve utakmice na Europskom prvenstvu, potvrdio je danas Hrvatski nogometni savez na konferenciji za medije.

Zanimljivo je da ni dio Engleza ne podržava tu gestu svojih reprezentativaca. Točnije, jedan dio publike na prijateljskoj utakmici Engleske i Rumunjske. Počelo je bukanje s tribina, a nešto slično očekuje se i u trenutku kad engleski nogometaši kleknu prije utakmice s Hrvatskom.

Navijači Engleske tako će, bar nakratko, stati na stranu Hrvata koji su odlučili da se neće na takav način boriti protiv rasizma.

No imaju pojedine engleske udruge rješenje kako bi se izbjegao skandal. Naime, tri antidiskriminacijske udruge zamolile su navijače koji se slažu s klečenjem da podrže igrače pljeskom kako se ne bi čulo bukanje s tribina.

„Ova gesta nikako nije povezana s politikom, to je samo antidiskriminacijska gesta. Oni koji žele bukati s tribina, upozoravamo vas da bi to moglo imati utjecaj na igrače. Podržimo igrače i momčad i ujedinimo se svi protiv rasizma i diskriminacije“, rekao je šef udruge Kick it Out Tony Burnett, prenosi britanski Daily Mail.

'Igrači su odabrali'

Ova vijest stigla je nakon što se oglasio HNS te obznanio javnosti da su sami igrači odlučili da neće kleknuti.

"Hrvatski nogometni savez i reprezentativci uvijek i svugdje osuđuju sve oblike diskriminacije, naravno, pritom poštujemo pravo izbora svakog individualca i organizacije kako i kada će se boriti protiv rasizma. HNS smatra da igrači imaju svoje mišljenje o ovakvim temama i pravo na odabir. Naši reprezentativci su odabrali prije utakmice s Belgijom kako neće klečati te su mirnim stavom poštovali klečanje svojih belgijskih kolega", objasnio je Pacak pa dodao:

"HNS poštuje stav reprezentativaca u tom slučaju i neće nametati obavezu klečanja svojim igračima. U kontekstu hrvatske kulture i tradicije ova gesta ne simbolizira borbu protiv rasizma ili diskriminacije. Najvažnijom smatramo činjenicu da hrvatski reprezentativci svojim djelima kroz karijere pokazuju da cijene svaku osobu, suigrače i protivnike i ne rade razliku po socijalnim, rasnim, vjerskom ili nekim drugim osobinama, a to je vrijednost koju promiče i Hrvatski nogometni savez."