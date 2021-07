Hrvatski reprezentativac Ante Rebić podigao je dosta prašine nakon što se putem Instagrama obračunao s kritičarima, a svojim istupom obrušio se i na izbornika Zlatka Dalića.

Cijeli taj slučaj prokomentirao je legendarni izbornik Hrvatske Miroslav Ćiro Blažević za Sportske novosti.

"Jako mi je žao jer Rebić je bio moj ljubimac. A nakon ove njegove nespretne izjave, on je za mene, a mislim i za reprezentaciju, “mrtav čovjek”. To je neoprostivo, to je najgore što jedan igrač može kazati. On je izdao Dalića, ali ne samo Dalića, nego cijelu naciju", rekao je Ćiro za Sportske novosti pa dodao:

Pa nema tako dugo, sve mlade ženske Hrvatske su bile zaljubljene u njega! Tako je bio divan, i Dalić mu je bio tada najdraži. A sad nakon što je napravio to što je napravio... Nije ništa donio u ovim utakmicama na Euru, izgubio je sav kredibilitet, a s ovom izjavom je pokazao da nije ni sportaš. Jako mi je žao."

Rebićev istup

Podsjetimo, Rebić je svojom objavom na instagramu, koju je kasnije obrisao, prozvao izbornika, ali i mnoge domaće stručnjake i komentatore.

"Nakon svega nije ni bitno tko je 'krivac', činjenica je da smo zadnje dvije-tri godine govno (stavio je emoji. op.a.). Osobno mi je žao što nismo imali nekoga da iskoristi ovu talentiranu generaciju + dva genijalca (L i M), da napravimo nešto (puno) više na ovom prvenstvu", napisao je Rebić.

Dalićev odgovor

Dalić mu je odgovorio u četvrtak navečer tijekom gostovanja na HRT-u.

"U ove tri godine, koji je to bio naš neuspjeh? Mi smo imali 15 poraza, koliko se sjećam u mom mandatu, izgubili smo tri puta od Francuske, dva puta od Engleske i Španjolske, Portugala, Brazila, Belgije. Sve velikih reprezentacija. Hrvatska je igrala takve, velike utakmice. Mrlja je poraz 6:0 u Elcheu sa Španjolcima, Mađarska i Slovenija. Drugo ništa nije neuspjeh. Igrali smo Ligu nacija koja je bila prejaka za nas u tim trenucima. Prvu Ligu nacija s Engleskom i Španjolskom, kasnije Portugal, to su ti neuspjesi. Da nije njih, bilo bi prijateljskih utakmica i ne bi se tako govorilo. Svaki komentar podržavam i poštujem. Svatko ima pravo izjasniti se i reći što misli. Ja bih to ostavio cijeli život, ne bih to brisao za 20 minuta. Ostani frajer za cijeli život. Je li Rebić ovim potezom sam sebi zatvorio vrata reprezentacije? Tko sam ja da nekome zatvaram vrata reprezentacije? Nikad to nisam radio", poručio je izbornik.