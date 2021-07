Hrvatska nogometna reprezentacija svoj je nastup na ovogodišnjem EURU okončala 3-5 (1-1, 3-3) porazom od Španjolske u susretu osmine finala igranom u Kopenhagenu.

Hrvatska je povela autogolom koji je pripisan Pedriju u 20. minuti, poravnao je Sarabia u 38. minuti, da bi Azpilicueta u 57. i Ferran Torres u 77. minuti u nastavku doveli Španjolsku u vodstvo 3-1. No, Oršić u 85. i Pašalić u drugoj minuti sudačke nadoknade uspjeli su poravnati na 3-3 i odvesti dvoboj u produžetak. U dodatnih pola sata su Morata u 100. i Oyarzabal u 103. minuti ipak odveli Španjolsku među posljednjih osam.

Zagrali na sve ili ništa

Španjolska je dominirala gotovo 80 minuta, imala loptu u svom posjedu dvije trećine vremena, vodila s 3-1 i činilo se kako će ostvariti uvjerljivu pobjedu, no Hrvatska je u samoj završnici drugog poluvremena zaigrala na sve ili ništa te se s dva gola uspjela vratiti i izboriti produžetak. Upravo se u intervjuu za Marcu Azpilicueta osvrnuo na te posljednje minute kad je Furija primila dva gola.

"Na otvaranju utakmice primili smo gol, a da oni nisu ni zapucali prema našim vratima. Međutim, dobro smo reagirali i izjednačili do poluvremena. U nastavku smo pobjegli na 3:1… Mislim da smo mentalno bili iscrpljeni u tim trenucima te se nismo snašli na najbolji način. Vratili su se i većina je pomislila tada da će Hrvatska pobijediti. Izgledali su bolje kao i na početku prvog produžetka, ali dogodilo se suprotno"; pojasnio je branič Chelseaja te je odgovorio na pitanje po čemu je izbornik Luis Enrique poseban.

"Ima svoju filozofiju igre od prve do 90 minute. Demonstrirano je to protiv Hrvatske, ali na loš način. Kad smo imali 3:1, prepustili smo im loptu. Prije produžetaka trener je to naglasio pa smo opet preuzeli kontrolu nad posjedom i zbog toga smo uspjeli slaviti. To je naša igra", pojasnio je.