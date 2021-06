Luka Modrić bio je jedini igrač Real Madrida na utakmici između Hrvatske i Španjolske. Upravo je kapetan bio igrač od kojeg su strahovali svi u Španjolskoj. Veznjak je na Euru još jednom pokazao zašto je i dalje jedan od najboljih igrača na svijetu, a njegov nevjerojatan pogodak Škotima među najljepšim je na turniru.

"To je za nogometaše najteži udarac. Imati takvu snagu i kontrolu dok udara vanjskim dijelom stopala.... Međutim Modrić, koji me jedini podsjeća na Zidanea, bolje igra s vanjskom. Ima puno bolju kontrolu. Kada sam vidio taj gol na TV, nije me nimalo iznenadilo", kazao je za TalkSport engleski nogometaš i nekadašnji Modrićev suigrač iz Tottenhama Andros Townsend te je odgovorio na pitanje koja je tajna Modrićevog uspjeha i činjenice da i u 36. godini rastura.

U čemu je njegova tajna?

"Posjeduje prirodne sposobnosti i Bogom dani talent. Najveća stvar koju bih rekao o njemu je to da zna koristiti svoje tijelo. Kad je stigao u Tottenham bio je mršav, malen, i ljudi su mislili da će se prilagoditi na fizičke zahtjeve lige. On sjajno koristi svoje tijelo. Kada dribla trči preko braniča kako bi izborio prekršaj. On je jako pametan", rekao je i nastavio.

"Kada je došao znao sam samo sjediti i promatrati ga. Izazivao je strahopoštovanje stvarima koje je radio. Za njega je to bilo najmoralnije, ali ja sam odmah pomislio da je ovaj momak poseban", završio je.