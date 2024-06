Španjolska reprezentacija na Europskome prvenstvu igra odličan nogomet. Ono što je pridonijelo opasnijoj igri Španjolaca od prošlih prvenstva su sjajna mlada brza krila, Nico Williams i Lamine Yamal, čiju su moć osjetili i Vatreni u prvome kolu. Krilo Barcelone ujedno je i najmlađi igrač Eura u povijesti, a zanimljivo je da bi mu to moglo stvarati problem na prvenstvu u Njemačkoj.

Naime Nijemci imaju radni zakon u kojem je nedozvoljeno mlađima od 18 godina raditi iza 23 sata. U ponedjeljak Španjolska u zadnjem kolu skupine B igra s Albanijom u 21h i premda je utakmica gotova do 23 sata, Yamal bi trebao odraditi i presvlačenje, tuširanje te medijske obveze u tome roku da ne dobije kaznu.

Naravno postoji iznimka u sportu, pa vjerojatno neće doći do kazne. Inače bi španjolski savez morao platiti čak 30 000 eura. Moguće je da i izbornik Luis de la Fuente poštedi mladu zvijezdu jer je Španjolska već osigurala prvo mjesto ili bi Yamal mogao izaći ranije kao što je to bilo u prošlim utakmicama. No španjolski i njemački mediji su složni kako bez obzira na njemački zakon, Španjolci se nemaju čega bojati.

