Uoči utakmice protiv Češke, izbornik Turske, Vincenzo Montella odgovorio je na pitanja vezana za zamjenu Arde Gulera u 2. kolu Europskog prvenstva grupe F u utakmici protiv Portugala.

Izbornik je potvrdio kako je igrač Real Madrida 'na raspolaganju' za ključnu utakmicu u kojoj je u igri plasman za osminu finala Europskog prvenstva.

Uz to, pojasnio je zašto je Gulera ostavio na klupi sve do 70. minute, "To nisam odlučio ja, nego medicinski tim i igrač", izjavio je te dodao da je nogometaš u odličnoj formi za ključni dvoboj protiv Češke.

Inače, objavljena je i snimka s treninga Turske pred odlučujuću utakmicu s Češkom, na snimci se vidi kako izbornik Montella na početku treninga oduzima Guleru marker te ga šalje da trenira sam.

Video je rezultirao tisućama prijetnja i uvreda prema izborniku te je i Turski nogometni savez morao reagirati: "Prije treninga postojao je dogovor između stručnog stožera i Arde Gulera da pred utakmicu s Češkom treba trenirati individualno zbog boli u preponi. Trening koji se vidi na snimci nije bio planiran za Ardu i naš reprezentativac je ubrzo usmjeren na individualni trening iz predostrožnosti. Ljudi koji vole Tursku i čija srca kucaju za nacionalnu momčad ne bi smjeli nasjesti na ovakve provokacije."