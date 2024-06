Hrvatska nogometna reprezentacija nastup u skupini B na EURU započela je 0-3 (0-3) porazom od Španjolske na Olimpijskom stadionu u Berlinu.

Strijelci za Španjolsku bili su Alvaro Morata u 29. minuti, Fabian Ruiz u 32. minuti te Dani Carvajal u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena.

U 80. minuti Bruno Petković nije iskoristio kazneni udarac kojega je sam izborio, njegov pokušaj obranio je Unai Simon.

"Ova utakmica nije trebala završiti 3-0, pogotovo ne nakon prvog poluvremena, kada su oni tri puta pucali i postigli sva tri gola. Mi nismo, ali takav je nogomet, da smo igrali do preksutra ne bismo postigli pogodak, takav je bio dan. Imali smo slične šanse, no nogomet nije statistika. Međutim, vjerujem da ćemo već u sljedećoj utakmici pokazati svoje pravo lice", rekao je Josip Stanišić pa dodao:

"Španjolci su bili bolji u prvih 20 minuta, nismo imali rješenja za njihov presing, no poslije smo bili bolji, ali tada smo počeli primati golove. U nastavku smo pokazali da želimo, no moramo pogledati što sve možemo bolje, pogotovo u obrani. Znamo što nas čeka protiv Albanije, no bit ćemo spremni. Uvijek se može izgubiti utakmica, nažalost izgubili smo ovu prvu, no ne trebamo biti nervozni."

Dojmove nakon utakmice podijelio je i Mario Pašalić.

"Nije to ono čemu smo se nadali i što smo očekivali, moramo priznati da je Španjolska bila bolja. Imali smo šansi, ali ih nismo iskoristili, a oni svoje jesu. Nisu nam ostavili mnogo vremena za razmišljanje, to su odlično radili. Igramo sličan nogomet, kroz posjed pokušavamo doći u završnu trećinu, no na EP-u nema prostora za kalkulacije, nego ideš po pobjedu."

"Pritisnuli su nas od samog početka, a teško je nakon dva primljena pogotka u tri minute, pogotovo nakon naših propuštenih šansi, a bilo je gotovo kada smo primili i treći na isteku prvog dijela. Nedostajalo je i koncentracije, drugo je poluvrijeme bilo bolje, a atmosfera je bila fenomenalna, naježili smo se na ovakvu podršku. Možemo se samo zahvaliti i nadati se da ćemo imati jednaku podršku u sljedećim utakmicama", zaključio je Pašalić.