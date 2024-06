Europsko prvenstvo u punom je tijeku, a navijači u Njemačku pristižu sa svih strana. I naravno da će nesuglasica uvijek biti, ali UEFA, zbog zemlja s Balkana, ma pune ruke posla.

Hrvatski navijači su na utakmici protiv Albanije rivalima vikali 'Ubij Srbina'. Naravno da je srpski nogometni savez nakon toga UEFA-i podnio prijavu. Međutim, prijavu su podnijele i one zemlje koje ne sudjeluju na prvenstvu. Makedonci su tužili Albaniju, a Kosovo je ponovno podnio prijavu protiv Srbije zbog skandiranja 'Kosovo je Srbija'.

Do sad su Srbi tužili Albance, što je UEFA kaznila s nešto više od 37.000 eura, zatim Kosovo Srbiju koja je kažnjena s 14.500 eura, a sada se čekaju odluke oko tužbi Srbije protiv Albanije, Srbije protiv Hrvatske, Makedonije protiv Albanije i Kosova protiv Srbije.

A Srbi su krivca za isticanje poruka koje ih rijeđaju pronašli u - domaćinima Eura Nijemcima. Raka Đurović, sudački ekspert i Milovan Drecun, predsjednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove iznijeli su te tvrdnje za Kurir.

"Imate hrvatsku i albansku reprezentaciju, koje nemaju izravne veze s našom reprezentacijom, a opet objekt navijanja je naša država, odnosno naš narod. Vrlo je uvredljivo i neprihvatljivo navijanjem iznositi nekakve političke i prijeteće stavove ", rekao je Drecun i nastavio:

"To je svjesna politika domaćina ovog prvenstva. Kad se organizira tako veliki događaj, angažira se sav potencijal zaštitarske službe. Znaju za navijače i vođe navijača. Kako je moguće da njemačke sigurnosne službe nisu znale za takve provokacije i dopustile ulazak na stadion nekome u uniformi terorističke OVK. Što su radile njihove sigurnosne službe i policija? Osim policajaca u uniformama, imate tisuće i tisuće agenata u civilu koji se kreću među navijačima, prikupljaju informacije i prate njihovo kretanje. Kako je moguće da se kamera fokusira na šal s natpisom "Za dom spremni" kada znamo da je praksa da se ovakve skandalozne stvari ne kadriraju."

"Moram da uputim jednu kritiku sportskim novnarima koji su više bili zabrinuti za razne neprijatnosti poput izjava nekih igrača u domenu sporta i njihovog privatnog života nego za upozorenja da bi ovo moglo da se desi koja su postojala. Činjenica je da je veliki propust da se politički pamfleti unose i da se kamera inače uvek sklanja sa neprijatnih događaja. Zašto je neko ovo uradio to je pitanje za organizatora i UEFA. Ipak, ne sumnjam da će ih UEFA kazniti zbog takvog ponašanja. Ono što mene brine jeste neverovatna količina agresivnosrti i nasilno ponašanje na tribinama. To je stvarno alarmantno. Bojim se da će se to preneti i na ostale terene", poručio je Đurović.