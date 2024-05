Slaven Bilić, hrvatski trener koji trenutno vodi saudijski Al Fateh, u intervjuu Antonija Vuksanovića iz Sofascorea fokusirao se na naredni Euro u Njemačkoj kojeg će Bilić nestrpljivo pratiti.

Bivši izbornik Vatrenih dobar dio igračke i trenerske karijere proveo je u Engleskoj zato je bio dosta pitan o engleskoj reprezentaciji, usporedbama s Eurom 1996., kad je i sam igrao. Ipak u jednome trenutku komentirao je i Dalićeve odabranike za Njemačku:

"Naši igrači znaju kako se igraju turniri i to je nešto što se ne može kupiti. Hrvatska me na posljednjih nekoliko turnira podsjeća na Real Madrid. Ne u smislu načina igre, nego pobjeđivanja. Hrvatska zna kako pobjeđivati. Nema panike, imamo stabilnost bez obzira na to što se događa na terenu tijekom utakmice“, rekao je Bilić.

Zatim se osvrnuo na kapetana Luku Modrića za kojega imao samo riječi hvale:

"Nije bio toliko sretan na početku sezone kada nije imao veliku minutažu, ali u ovom dijelu sezone kada vam treba kvaliteta i karakter, kada nema vremena za pogreške u Ligi prvaka ili La Ligi onda i on igra više. Pa on igra kao da mu je 26 ili 27 godina i to je nevjerojatno. Ne ostavlja nam niti jednu drugu opciju osim da mu se divimo i volimo ga“, zaključio je hrvatski trener.

Video cijelog Bilićevog intervjua pogledajte ovdje.

