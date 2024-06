Hrvatski kapetan Luka Modrić prema prvotnom planu trebao je u Rijeku stići u ponedjeljak, no zbog velikog slavlja na ulicama Madrida taj se dolazak odgodio za jedan dan, tako da će se kapetan svojoj najdražoj reprezentaciji pridružiti u utorak ujutro.

O svemu smo pričali s tehničkim direktorom reprezentacije Stipom Pletikosom.

Znam da ste svi ovdje neizmjerno ponosni na Luku Modrića i sve što je ostvario, šest trofeja Lige prvaka, znam da ga jedva čekate, što uopće reći o njemu, a da već nije rečeno o njegovoj veličini, briljantnost i o nevjerojatnoj karijeri koju ima?

"Kao što ste sami rekli teško je opisati nešto što je već odavno apostrofirana i napisano o liku i djelu Luke Modrića. Mi možemo samo biti sretni što možemo biti dijelom njegove stvarnosti, dijelom njegove, ja i prošlosti kao igrač, vjerujem i same budućnosti, da on može biti kao jedna od ikona. On je najbolji igrač Hrvatske svih vremena i uopće najbolji igrač s ovih prostora i za mene osobno jedan od najboljih igrača veznih igrača svih vremena. Inspiracija, ništa drugo, možemo se svi ugledati na njegovu posvećenost, na njegov život, njegov utjecaj na sve nas okolo. I kažem kapa do poda, još jedanput i velike čestitke našem kapetanu."

Znam da ga svi jedva čekate ovdje vidjeti, zagrliti, čestitati. Kakav doček mu spremate za utorak?

"Simboličan, ali vrlo emocionalan, vrlo topao, kao što uvijek to znao napraviti kad je u pitanju jedan tako velik uspjeh koji Luka nam tako često donosi sa sobom. Torta, špalir, zagrljaj i vjerujem da će on tu svoj zarazni način pobjeđivanja prenijeti na sve nas, na hrvatsku reprezentaciju, što će nam biti jako potrebno na predstojećem Euru."

Luka je velika inspiracija svima, to je jasno. Sad svi jedva čekamo to Europsko prvenstvo, Luka stiže u sjajnoj formi, u sjajnom raspoloženju, vrlo motiviran, znamo koliko mu znači igrati za Hrvatsku i je li to taj trenutak? Sad svi jedva čekamo da povede Hrvatsku prema, nadamo se, novom velikom uspjehu.

"Sigurno da hoće, jer interpretacija njega kao nogometaša je sjajna. Igrač koji se brani kao šestica, napada kao desetka, a taj profesionalni odnos će još jedanput ponavljam biti inspiracija za sve nas. I on kao vođa vjerujem da će biti posebno opet motiviran i opet iznova će pronaći tu dodatnu motivaciju koja će nas voditi vjerujem do velikih rezultata."