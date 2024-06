Hrvatska reprezentacija otvorila je Europsko prvenstvo u Njemačkoj porazom od Španjolske 3-0 i tako razočarala mnogobrojne navijače.

Vatreni su nakon prospavane noći i dalje svjesni kako nisu bili pravi, ali najavljuju bolje izdanje već u drugom kolu gdje nas čeka Albanija. Ekskluzivno za RTL situaciju u reprezentaciji otkrio je njen tehnički direktor, Stipe Pletikosa.

Koji su sada koraci iz vašeg iskustva prema potpunom oporavku?

"Jako dobro ih sve poznajemo. Jako dobro ih poznaje izbornik i cijeli stručni stožer. I moje iskustvo nije zanemarivo. Svi smo bili u takvim i sličnim situacijama tako da će putevi i ciljevi uvijek biti jasni, a ono što je jako bitno je da Hrvatska zadrži onaj stav što je uvijek imala, da ostanemo pozitivni i da podignemo malo tehničko-taktičku kvalitetu na jedan viši nivo jer smo vidjeli jučer u početku utakmice da smo se malo ipak mučili s presingom, nismo bili otporni na presing Španjolaca, nismo dobro pronalazili kanale igre prema naprijed. Ali, malo kad smo uspostavili igru i inicijativu, kad smo vratili posjed u željene okvire kakve je izbornik zadao prije utakmice, primili smo gol prvi pa drugi i to nam je otežalo situaciju i put ka pobjedi."

'Blizu smo rješenja'

Razgovaraju li igrači u ovakvim situacijama između sebe i kažu li si u lice ono što nije bilo dobro?

"Jako, jako puno. Jako puno smo i mi u stožeru jučer razgovarali. S izbornikom da probamo izanalizirati zbog čega smo bili u takvom stanju u početnim trenucima utakmice koji su, opet kažem, jako puno utjecali na ostatak same igre. Zbilja mislim da smo blizu rješenja i da ćemo znati pronaći način da se rekuperiramo i da se pokažemo u utakmici protiv Albanije na najbolji mogući način."

Bilo je puno emocija ovih dana i pritiska okolo reprezentacije. Je li to možda utjecalo na loš start i nekakvu energiju?

"Iskreno i o tome smo jako puno razgovarali. Realno, očekivanja su velika. Na kraju krajeva i sama reprezentacija je doprinjela tim očekivanjima navijača. Kad ih već spominjem, htio bih se zahvaliti svima koji su podržavali ovdje u Berlinu i na bilo koji drugi način. Međutim, znaju se dogoditi ti trenuci, ja to govorim i iz svog osobnog iskustva. Koliko god godina imao i koliko god nastupa imao za Hrvatsku, to su uvijek jedni posebni emocionalni trenuci. Morat ćemo poraditi na psihološkoj pripremi. Kroz nekakve vježbe jer već smo danas vidjeli na igračima koji nisu igrali da su odradili jedan fantastičan trening. Pokazali su da znaju koji je to put, samo rad, rad i ništa drugo."

Španjolski, ali i neki drugi mediji kažu velikim dijelom da su mladi pobijedili stare?

"Ma ne. Najgore bi bilo za nas da si dozvolimo da jedan poraz sve poremeti. Čestitke Španjolskoj, ali moramo znati da smo ipak stvorili neke prilike i da smo na kraju promašili jedanaesterac i da su naše reakcije nakon golova bile dobre, ali lopta jednostavno nije htjela ući u gol."

Kako gledate na situaciju penala da je Petković pucao, a španjolski golman mu je već obranio u Ligi nacija u raspucavanju?

"Izbornik je jako dobro izanalizirao tu situaciju tako da ja ne osjećam nikakvu potrebu da to komentiram."