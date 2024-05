Njemački nogometni savez (DFB) odlučio se za neobično pozivanje reprezentativaca tako da objavljuje pojedinačne pozive na društvenim mrežama.

U nedjelju su objavili kako se na popisu izbornika Juliana Nagelsmanna našao branič Borussije Dortmund Nico Schlotterbeck. Sada je sljedeći na redu bio suigrač Josipa Stanišića iz Bayera Leverkusena Jonathan Tah.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Video Tahova poziva DFB je objavio u suradnji s njemačkim influencerom i medicinskim tehničarom za starije i nemoćne Rashidom Hamidom. Stoga je glavna zvijezda u proglašenju sretne vijesti za Taha bila 93-godišnja baka Lotti.

Naime u videu Hamid nosi Lotti njemački dres za nadolazeći Euro s njezinim imenom i brojem godina koje nosi. Uz to dobila je i tortu na kojoj je bila slika Jonathana Taha u dresu reprezentacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Baka Lotti se našalila kako je to na torti bio Hamid, no bio je to dosta neobičan način da se najavi igrač koji će nastupiti za Elf.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

DFB je počeo s pojedinačnim nominacijama kako bi suzbio curenje prijevremenih informacija kao što se dogodilo u ožujku uoči utakmica s Francuskom i Nizozemskom gdje su imena šestorice debitanata izbila u javnost prije službenog objavljivanja.

Idućih dana trebala bi nastaviti u istome tonu, a razlog ovakvog sadržaja gdje se uključuju navijači je poticanje simbioze između navijača i reprezentacije. Cilj je povećati euforiju u Njemačkoj za što bolju domaću atmosferu koja bi Elfu dala vjetar u leđa za novu titulu.