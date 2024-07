U subotu u 21 h u Berlinu se održava posljednji četvrtfinalni dvoboj Eura između Nizozemske i Turske. Utakmica nije ni počela,a već je policija morala intervenirati na ulicama Berlina.

Naime ova utakmica proglašena je visoko rizičnom zbog 'slučaja Sivi vuk' koji je potresao tursku reprezentaciju. Turski stoper Demiral u proslavi pobjede protiv Austrije slavio je kontroverznim vučjim znakom, simbolom ekstremističke turske desnice 'Sivi vuk' zbog čega je zaradio dvije utakmice suspenzije.

Turski navijači bijesni su zbog takve kazne i smatraju da je vučji znak samo simbol Turske te su zbog toga najavili prosvjede na utakmici. Tako je i počelo na ulicama Berlina gdje je policija zaustavila korteo turskih navijača jer su svi pokazivali kontroverzni vučji pozdrav, prenose njemački mediji. Njemačka policija zamolila je Turke da ne pokazuju znak, no kad su navijači to nastavili njihov marš do stadiona je prekinut.

Na utakmici se očekuje da će doći i predsjednik Erdogan koji je također revoltiran zbog cijeloga toga slučaja. Kurdska zajednica u Njemačkoj boji se kako će predsjednik iskoristiti priliku i u znaku protesta pokazati kontroverzni znak na utakmici, prenose Nijemci. Ako se dogodi novi politički skandal moglo bi doći do sve većih tenzija između Njemačke i Turske jer UEFA će sigurno poduzeti sankcije.

