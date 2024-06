KAKAV PRIZOR / Europu zahvatila nogometna manija, a Euro još nije počeo: Nizozemci povukli krasan potez

Europu je zahvatila euro manija, a prvenstvo u nogometu još nije počelo. Iz svemira se to vidi u jednom nizozemskom gradu. Umotali su svoje domove su u narančasto u Hagu i to u boju reprezentacije. Izvijestili su desetke kilometara zastava iznad svojih glava i to kako bi iskazali podršku svom timu. Dvadesetak volontera pomagala su oko uređenja, a za narančasti grad trebalo im je punih sedam tjedana. Vjeruju da će Nizozemska biti na tronu. A u prilogu provjerite zašto su toliko uvjereni u to.