Nemamo druge opcije, u zadnjem kolu igra nam samo pobjeda protiv Italije, kazao je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nakon šokantnih 2-2 protiv Albanije u susretu 2. kola B skupine Eura.

Nakon poraza od Španjolske (0-3), Hrvatska je odigrala 2-2 protiv Albanije, pa će u susretu protiv Italije morati loviti pobjedu za mogući prolaz.

"Prvo poluvrijeme nismo bili pravi, opet smo ušli lošije u utakmicu i zabili su nam rani gol i onda je bilo teško igrati. Drugo poluvrijeme je izbornik napravio neke promjene i to je bilo jako dobro, do pred kraj pet do deset minuta gdje smo se, ne znam iz kojeg razloga povukli i dopustili da nam stvore iz nekog nereda dvije, tri prilike i na kraju nam zabiju gol," prokomentirao je hrvatski kapetan ogled protiv Albanije.

Albanci su poveli pogotkom Qazima Lacija u 11. minuti nakon ubačaja Jasira Asanija, a izjednačio je Andrej Kramarić u 74. minuti na dodavanje Ante Budimira. Samo dvije minute kasnije nakon akcije Budimira i Luke Sučića albanski branič Klaus Gjasula je postigao autogol, da bi u petoj minuti nadoknade ispravio grešku zabivši za 2-2.

Foto: profimedia

Nakon još jednog lošeg otvaranja susreta, Vatreni su u drugom poluvremenu zaigrali daleko bolje. Upravo je igra u drugom poluvremenu putokaz za posljednji susret protiv Italije.

"Drugo poluvrijeme je putokaz kako trebamo igrati. Bilo je to jako dobro poluvrijeme, do te završnice u kojoj smo počeli srljati i gubiti lopte. Više nismo radili presing, ostavili smo im dosta prostora i na kraju su nas kaznili," kazao je Modrić, te nastavio. "U drugom dijelu smo izašli angažiranije, borbenije, radili smo dobar presing, nismo im dali da izađu. Svaka druga lopta je bila naša."

Zabrinjavajuće je što je hrvatska vrsta i drugu utakmicu loše otvorila.

"Napravit ćemo analizu i vidjeti što ćemo popraviti, sigurno nismo zadovoljni s tim ulaskom u utakmicu i nešto ćemo morati promijeniti. Da nam se ne dogodi da moramo juriti s rezultatom, što nikada nije ugodno. Danas smo pokazali da se možemo vratiti, šteta što smo se povukli i dopustili da nam izjednače."

Hrvatska je sada u jasnoj situaciji, samo je pobjeda protiv Italije vodi u osminu finala.

"Kako sada stvari stoje, pobjeda će nam trebati za prolaz. Vidjet ćemo nakon sutrašnjeg rezultata utakmice Španjolska i Italija. No, za nas je jasna situacija, samo nam igra pobjeda, a nakon toga ćemo vidjeti hoće li nam četiri boda biti dovoljna. Nemamo druge opcije, pobjeda protiv Italije. Vjerujem da to možemo napraviti, ali morat ćemo igrati bolje."

Modrić je prokomentirao i snagu našeg idućeg suparnika.

"Bit će to teška utakmica, Italija je velika ekipa, imaju odličnog trenera, jako su dobro organizirani. I dalje smo pozitivni, sve ovisi o nama, znamo štio nam je činiti," poručio je Modrić.