Zlatko Dalić prvi put s Hrvatskom nije prošao skupinu na nekom velikom natjecanju, a bilo mu je ovo četvrto. Nakon nevjerojatnih uspjeha, Hrvatska je u Njemačkoj zakazala. No Dalić treba ostati - slaže se član slavne generacije iz 1998. Silvio Marić.

"On ima dosta veliki kredibilitet. Napravio je rezultate koji su za svjetske reprezentacije veliki uspjeh, a kamoli za jednu malu Hrvatsku tako da i ovi igrači i izbornik praktički imaju puno kredita kod nas", kaže Marić

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izbornik je često mijenjao sastav i tražio dobitnu kombinaciju, koju na kraju nije pronašao. Hrvatska nije bila na potrebnoj razini. Nedostajalo je brzine, ritma, agresivnosti. Poraz na otvaranju Eura pa dva remija nisu dovoljni za osminu finala. U tri utakmice triput smo primili pogodak u sudačkoj nadoknadi.

"Jednostavno nogomet je takva igra. Koliko puta smo zabili gol u sudačkoj nadoknadi, koliko puta smo prošli na penale. Jednostavno u nogometu se to vrti, ali naravno da mi moramo izvući pouku", dodaje bivši reprezentativac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Slavni dani najveće generacije u povijesti hrvatskog nogometa nažalost bliže se kraju. I koliko god mi to ne želimo, Luka Modrić sve je bliže teškoj odluci. Čudesni kapetan za tri mjeseca proslavit će 39. rođendan. Najizglednije je kako će se nakon Eura oprostiti Domagoj Vida. Iskusnom stoperu je 35 godina, a na ovom prvenstvu nije dobio ni minute. Promjena će biti i u ofenzivnom dijelu. Ivanu Perišiću je također 35 pa bi i on bi mogao biti blizu odluke da se oprosti od reprezentacije. Pitanje je kakvi su planovi Marcela Brozovića koji ima 31. godinu.

"To su stvarno dečki koji su zadužili hrvatski nogomet i osvojili su te velike medalje tako da to je na njima, kako se oni osjećaju. Ja znam da će oni pokušavati nagovoriti i Luku i Perišića pa možda i Vidu da nastave još jedan ciklus, ali to će biti na Daliću, on će u razgovoru s njima vjerojatno znati prvi tu odluku", dodaje Marić

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Učinili su jako puno no i sam Dalić najavio je kako se Hrvatska mora okrenuti budućnosti. S 22 godine Joško Gvardiol već je ponajbolja karika u reprezentaciji. Godinu mlađi Luka Sučić u Njemačkoj je dokazao da zaslužuje povjerenje. Martin Baturina odigrao je dobre minute. A dosta toga je i pred onima koji su tek malo stariji. Poput Majera, Stanišića, Šutala i Pongračića.

"Imamo mlade igrače koji igraju jako dobro. Imamo i ove starije igrače koji još mogu, koji su u najboljim godinama tako da što se tiče talenta i što se tiče budućnosti, ja se uopće ne bojim za Hrvatsku. Samo to treba dobro ukomponirati, treba naći onaj dobar model", priča Marić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vatreni će se nakon Eura razbježati na odmor. Novo okupljanje čeka ih početkom rujna kada starta nova sezona Lige nacija. Hrvatska će ponovno gostovati u Portugalu, a potom dočekati Poljsku na osječkoj Opus Areni.