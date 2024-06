Španjolska nogometna reprezentacija igra najuvjerljivije na Europskome prvenstvu. Odavno je poznata igra koju gaji Furija, no na ovome turniru dobili su dodatnu opasnost i brzinu na krilima.

I dok je mlado krilo Barcelone Lamine Yamal već odavno dobilo lovorike, drugo krilo Španjolske iznenadilo je mnoge svojim sjajnim igrama. Radi se o desnome krilu Nicu Williamsu koji nakon grupne faze je imao iscrpni intervju za španjolske medije, a prenosi ga Marca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sjajno krilo dotakao se i kapetana Vatrenih, Luke Modrića. Williamsa je oduševilo što je upravo ikona poput Modrića tražila njegov dres.

"Mijenjao sam dres s Modrićem. Bio sam iznenađen. Došao mi je jedan djelatnik iz Hrvatske i rekao mi da Modrić želi moj dres. Nisam to očekivao i ostao sam razmišljati i pitati se što sam učinio za ovo, da me igrači poput Modrića prepoznaju. Vrlo brzo sam otišao iz jedne krajnosti u drugu. Na kraju krajeva, to vas ispunjava ponosom i ono što ja moram učiniti je nastaviti raditi ovako", ponosno je rekao španjolski reprezentativac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Španjolci su jedini osvojili skupinu sa sve tri pobjede. U osmini finala čekaju ih neugodni Gruzijci. Furija igra najljepši nogomet, no čeka ju težak posao jer se nalazi u zahtjevnijem dijelu ždrijeba. Već u četvrtfinalu može doći do spektakla jer bi se mogli križati s domaćinima Njemačkom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa