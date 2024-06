Real Madrid je i ove godine imao sjajnu sezonu kada je osvojio španjolsko prvenstvo i Ligu prvaka, a upravo je Joselu jedan od onih koji je tomu pridonio.

U Kraljevski klub stigao je iz drugoligaša Espanyola u srpnju prošle godine i odmah se nametnuo kao jedan on Realovih najvažnijih igrača.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U uzvratnoj utakmici polufinala LP-a protiv Bayerna postigao je dva pogotka koja su Real spasila od poraza, a sjajnom je sezonom u madridskom klubu uvršten i na popis izbornika Španjolske reprezentacije, Luisa de la Fuentea.

'Može ga se zaustaviti'

Joselu će se u prvoj utakmici na Europskom prvenstvu u Njemačkoj susresti sa suigračem iz Reala, hrvatskim kapetanom Lukom Modrićem. Španjolska i Hrvatska igraju u subotu u 18 sati, a novinari su zamolili Joselua za komentar o Modriću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Luka Modrić je najbolji. Ima nevjerojatne želju i duh. Sjajan je kao suigrač. Iako mi je ovo bila prva sezona u Realu, on me je tretirao kao da sam mu član obitelji. Za njega imam samo riječi velike zahvalnosti. Kao nogometaš, jedan je od najboljih veznjaka u povijesti. Naravno, najvažniji je igrač Hrvatske. Ipak, može ga se zaustaviti. Luku možemo izbaciti iz igre tako da ga iziritiramo, živciramo. On je osjetljiv", objasnio je španjolski reprezentativac.

U skupini B uz Španjolsku i Hrvatsku još su Albanija i Italija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa