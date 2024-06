Hrvatska u ponedjeljak protiv Italije igra posljednju utakmicu grupne faze na Europskom prvenstvu. Utakmica je po rasporedu u 21 sat, a Vatreni u Leipzigu traže pobjedu.

Iako bi Hrvatskoj pobjeda bila najbolja opcija, Azzurima je dovoljan i remi. Trenutno su drugi u skupini s tri boda, dok Hrvatska i Albanija imaju po jedan. Španjolci su pobjedama u prve dvije utakmice osigurali osminu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U razgovoru za La Gazzetta dello Sport, jedan od najvećih talijanskih trenera ikad Fabio Capello najavio je utakmicu protiv Hrvatske.

Osvrnuo se Capello najprije na bolan poraz protiv Furije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Očitali su nam lekciju"

"Gledajući susret, imao sam osjećaj da je Španjolska mnogo svježija od nas. Djelovali smo umorno jer su protivnici izgledali vrhunski, nisu propustili ni jedan duel. Očitali su nam lekciju, ali mora se priznati njihova vrijednost. Ovakva Španjolska prvi je favorit za zlato na Euru. Iskreno, to me i iznenadilo. Nesporazumi vode do ograničenja, naši igrači gotovo nikada ne preuzimaju odgovornost prema naprijed ili riskiraju s kakvim driblingom. Jedno je imati posjed, a drugo dobru igru s loptom u nogama. Možda se model koji trebamo slijediti nalazi upravo u Španjolskoj", rekao je Capello, a zatim se osvrnuo na Vatrene:

"Suparnik koji nas povijesno muči"

"Preko Hrvatske određujemo budućnost, mnogi kažu da je to reprezentacija na završetku svog ciklusa. Znate li što ja vidim umjesto toga? Vidim prvake stisnute uza zid, a to su najgori mogući protivnici. Hrvatska nije slučajno suparnik koji nas povijesno muči. Opasnost je u sredini: Modrić, Brozović i Kovačić… Možda nisu brzi kao Španjolci, ali s tehničke strane su ekvivalentni njima. Moramo naučiti na pogreškama protiv Španjolske, promijeniti defenzivne obrasce, možda igrati šire, s više izmjena pozicija na terenu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa