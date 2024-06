Dan prije početka Europskog nogometnog prvenstva i dva dana prije nego što će Vatreni otvoriti svoj nastup na turniru, Joško Gvardiol i Borna Sosa izašli su pred novinare i odgovarali na brojna pitanja.

Prvi na redu bio je igrač Manchester Cityja, Joško Gvardiol.

Bilo je dosta govora posljednjih tjedana o tvojoj poziciji i na kojoj ćeš poziciji igrati?

''Pozicija je slična više-manje što se tiče tog lijevog bočnog. Razlika je jer u Cityju igramo više ofanzivnije, Guardiola traži da mi bekovi igramo kao zamjenska krila, dok u reprezentaciji više ulazimo u sredinu.''

Također, Yamal je izrazio želju sučeliti se s Gvardiolom: ''Nisam više mlad igrač jer imam 22 godine, nekako mi je drago vidjeti mlađe igrače na velikim scenama, a on je jedan od njih. Zaista je mlad i na velikoj sceni već pokazuje koliko je talentiran i da će jednog dana biti u borbi za najboljeg ako sve bude kako treba. Veselim se susretu, tehnika mu je jača strana i naravno da trebamo dobro analizirati njega, ali i druge igrače.''

O Daniju Olmu, bivši suigračem iz Dinama...

''Imali smo sličan put, igrali smo u drugoj momčadi Dinama, a onda se prebacili u prvu momčad zajedno te obojica završili u Bundesligi. Pričamo tu i tamo, mislim da on jedva čeka utakmicu s nama jer mu to predstavlja posebni značaj, a i mi jedva čekamo utakmicu protiv njega jer je odličan igrač i nadam se da će imati jako dobru karijeru i da nastavi dalje s ovim što već sada ima.''

Kako se nosite sa naglim napretkom u karijeri i s koliko bodova biste bili zadovoljni na Europskom prvenstvu?

''Mislim da se nosim dobro sa svim što se izdogađalo, vjerojatno još nisam ni svjestan što sam postigao i do kojeg nivoa sam došao. Što se golova tiče, rekao bih da volim biti fokusiran na obrambeni dio i da svi obrambeni igrači to odradimo na razini, a ako se nađemo u kojoj prilici zašto ne bismo zabili i koji pogodak.''

Borna Sosa upitan je o atmosferi koju očekuje i nosi li to pritisak...

''U zadnje vrijeme se dosta po medijima emitirala atmosfera sa Svjetskog prvenstva u Njemačkoj 2006. godine, to nam je osobno dodatna motivacija kao i na Ligi nacija u Nizozemskoj. To nam je pozitivan pritisak i mislim da će nam to dati dodatna krila i energiju u teškim trenucima utakmice.''

Odakle prijeti najveća opasnost Španjolaca?

''Gaje sličan stil kao i mi, bitan im je posjed lopte i kontrola utakmice. Najveća borba bit će u sredini, a iz tog posjeda se sve razvija na krila koja oni sada imaju nešto brža i opasnija nego u Ligi nacija ili prije, smatram da kvalitativno se mi možemo nositi s njima bez problema te da će utakmica biti napeta kao i sve protiv njih. Odlučit će detalji i tko će na kraju imati više kontrole posjeda i prilika'', rekao je bočni igrač Ajaxa.

Na red je opet došao Gvardiol.

U Berlinu neće biti kiša, prognozira se i kiša. Možda neće biti potrebno piti puno vode, sjetite li se trenutaka s bočicom vode iz Kopenhagena?

''Drago mi je da će bit kiše, uljepšali ste mi dan. Svima je jasno što se tada dogodilo, izgubili smo na glup način i to što se dogodilo je iza mene.''

Gdje biste smjestili Španjolsku kao rivala, ovo je već četvrti EURO zaredom na kojem se susreću Furija i Vatreni?

''Oni su nam vjerojatno među glavnim rivalima jer često igramo protiv njih, pretpostavljam da su oni u prva tri sigurno. Povijesno imaju puno uspjeha, i nekako su na najvišoj razini bili od 2008. do 2012. i samim time spadaju u vrh'', zaključio je Borna Sosa.

