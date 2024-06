Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić prvi put po dolasku u Njemačku održao je novinarsku konferenciju u kampu Vatrenih u Neuruppinu.

Nakon što je u subotu u Lisabonu porazila Portugal sa 2-1 u posljednjem pripremnom ogledu prije EURO-a, hrvatska reprezentacija je danas stigla u svoju njemačku bazu Neuruppin. Vatrenima je u središtu grada organiziran svečani doček na kojem se okupilo više tisuća naših navijača.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bilo je jako lijepo, pokazali su koliko im znači reprezentacija. Oni cijene sve što radimo za nogomet i hrvatsku državu. Uvijek su uz nas. Svjesni smo velikih očekivanja, nadam se da ih nećemo razočarati. Oni su naša velika snaga i motiv. Bilo je puno mladih, puno djece u hrvatskim dresovima. Bio je ovo jako lijep start," kazao je Dalić na novinarskoj konferenciji.

"Dovoljno smo iskusni, puno smo toga prošli u zadnjih šest godina, znam se nositi s tim. Sve nam to godi, ali moramo imati svoj mir i svoju privatnost. Iza nas je jeko puno lijepih stvari, ali znat ćemo sačuvati svoj mir."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Računam na sve igrače'

Hrvatska EURO otvara protiv Španjolske, a potom slijede utakmice protiv Albanije i Italije.

"Svaka utakmica će imati drugačije zahtjeve i taktiku. U nekim segmentima moramo biti još bolji, na sve igrače računam. Znamo svoju situaciju, Raduje me da su svi igrači koji su ušli protiv Portugala pokazali da na njih možemo računati. Perišić je odigrao odličnih i muških 35 minuta što će mu dodatno pojačati samopouzdanje. Nećemo puno lutati, znamo naš put i taktiku. Vidjet ćemo u idućh pet dana."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dalić se osvrnuo i na stvari koje hrvatska vrsta mora bolje odraditi.

"Trebat će nam čvrsti blok, protiv Portugala smo primili jeftini gol, moramo bolje zatvarati. Ne smijemo se raspasti, moramo biti kompaktni. U svakom trenutku moramo znati što želimo, ne želim preskakati igru. Do sada nismo trenirali prekide i na tome ćemo raditi. Radit ćemo tehničke i taktičke stvari, a oko sastava ćemo još vidjeti. Ono što je jučer bilo je manje važeno, nadam se da ćemo u subotu biti impresivni. Španjolska je sjajna, puna mladih igrača, čeka nas veliki suparnik, ali i mi smo dobri."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Premda je na svjetskim prvenstvima osvojila čak tri odličja, hrvatska vrsta na europskim smotrama ne bilježi tako dobre rezultate.

"Na EP-u nismo imali rezultate kao na SP, što je malo čudno. Nikada nismo prošli prvu utakmicu nakon prve faze. Naš glavni cilj je proći skupinu, idemo korak po korak. Puno reprezentacija računa na medalju, mi smo po vrijednosti igrača na 12 mjestu. Nećemo si stvarati pritisak, ići ćemo polako i strpljivo. Vjerujem u ovu reprezentaciju i igrače. Imamo spoj mladosti i iskustva. Vjerujmo u ovo što radimo i nadamo se dobrom rezultatu," poručio je hrvatski strateg.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dalić je još jednom prokomentirao igre Joška Gvardiola.

"Prije tri godine je došao iz mlade reprezentacije i debitirao je na EURO-u. On je svestran, može igrati sve, ima moć, ima snagu. Može igrati na lijevom boku, nama treba napadački dio što on može. On će prihvatiti bilo gdje da ga stavimo. On je igrač i sadašnjice i budućnosti. On će sigurno biti jedan od najboljih obrambenih igrača na svijetu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Trebat će nam mir'

Dalić je više puta ponavljao kako je "mir sada najvažniji".

"Moramo se okrenuti svom poslu, bilo je lijepo odraditi protokol i stvari koje smo morali, sada se moramo okrenuti svom poslu. Ambijent je lijep, teren je dobar, blizu je hotel. Trebat će nam mir, želim se ispričati ljudima, nemoguće je svima ugoditi, ali imamo svoje obveze."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Otkrio je i kakvo je zdravstveno stanje Perišića, Vlašića i Baturine.

"Perišić me ugodno iznenadio na treninzima i na utakmici protiv Portugala. Vlašić je pokazao kao da nije bio ozlijeđen, on uvijek nešto donosi ekipi. Martin nema velikih problema, malo je osjetio mišić, pa smo ga malo sačuvali da se nešto ne dogodi. Nemamo nikavih problema, svi su zdravi ispremni. Veliki su planovi, velike su želje. Moramo iskoristiti sve kapacitete koje imamo," zaključio je Dalić.