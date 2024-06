Andrej Kramarić je u intervjuu objavljenom na službenoj stranici njegovog kluba Hoffenheima govorio o prošloj sezoni, svojim osobnim planovima i nastupu s Hrvatskom na nadolazećem Europskom prvenstvu u Njemačkoj.

"Sretan sam i zadovoljan što smo se uspjeli plasirati u Europu, a utakmica protiv Bayerna bila je čudesna. Gotovo cijelu sezonu igrao sam u veznom redu i sretan sam što sam stigao do ovakvog učinka. No ne radi se tu o meni, fokus je na momčadi. Zbog ovog se igra nogomet, davali smo svoj maksimum na svakom treningu i u svakoj utakmici. Sad želimo igrati protiv najboljih i uživati", rekao je na početku i nastavio:

"Sjajan je osjećaj nositi ovaj dres osam i pol godina, ali još nisam završio s tim. Moram ostati u formi i zdrav, tada je još mnogo toga moguće. U svakom slučaju, to je nešto posebno. Hoffenheim i ja imamo poseban odnos koji će trajati zauvijek.Sada imam skoro 33 godine. U jednom trenutku moje vrijeme ovdje će završiti, iako se nadam da će još dugo trajati. No i kada se moja karijera završi, to ne znači da se razilazim s Hoffenheimom Jednog dana želim postati trener, možda i u TSG-u. To bi bila lijepa priča."

Potom je govorio o Europskom prvenstvu na kojem će Hrvatska u skupini igrati s Albanijom, Španjolskom i Italijom.

"Euro je nešto posebno, a posebice zato što je u Njemačkoj. Znam svaki stadion i osjećam se ugodno, a s obzirom na broj Hrvata u Njemačkoj, za nas će svaka utakmica biti kao domaća. Imali smo uspjeha u prošlosti i na tome želimo graditi. Vjerojatno nismo ni svjesni što smo kroz prošlost napravili. Nažalost, nismo stigli do titule, ali za malu zemlju kao što je Hrvatska, uspjesi koje smo napravili su nevjerojatni i dugo će se pamtiti. Želimo proći skupinu. Moramo dati sve od sebe u svakoj utakmici inače nećemo imati šanse. Mislim da možemo uspjeti, dokazali smo to puno puta u prošlosti", poručio je.

