Aleksandar Pavlović (20), hit igrač Bayerna srpskog podrijetla, ići će s njemačkom reprezentacijom na nadolazeći Euro, objavio je Fabrizio Romano.

Prije nego što je odlučio da će igrati za Njemačku, Srpski nogometni savez pokušao je nagovoriti Pavlovića, čiji je otac iz Srbije, da odabere njihovu A vrstu, no on je odlučio da želi nastupati za Njemačku i srpski mediji, koji pomno prate tu situaciju, njegov su odabir nazvali "šokantnim", a nakon što je zbogzdravstvenih razloga otkazao dolazak na okupljanje njemačke reprezentacije u ožujku, u Srbiji su se počeli nadati da bi se ipak mogao predomisliti i odlučiti da će nositi dres njihove zemlje, no sada je i ta nada ugašena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bayern je na društvenim mrežama objavio da je Pavlović pozvan u reprezentaciju za pripremne utakmice i čestitao mu na tome.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Raspored utakmica Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj 2024.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trenutno se nalazi na širem popisu reprezentativaca, no gotovo sigurno će ostati na listi kada je njemački izbornik Julian Nagelsmann skrati za Euro.