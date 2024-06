Europsko prvenstvo kreće u petak utakmicom domaćina Njemačke protiv Škotske, a najveća europska nogometna smotra prati se dakako i na drugim kontinentima.

Američki ESPN napravio je pregled svih reprezentacija koje sudjeluju na Euru pa tako i Hrvatske koju je stavio na deveto mjesto favorita za osvajanje naslova.

Posebno su istaknuli Luku Modrića kao 'zvijezdu koja se ne smije propustiti'.

"Ovaj 38-godišnjak je na svom osmom velikom natjecanju s Hrvatskom i dolazi na Euro svjež nakon što je pomogao Real Madridu do još jedne europske krune. I dalje je jedan od najboljih svjetskih veznjaka, a unatoč tome što će u rujnu napuniti 39 godina, bit će na čelu hrvatskog puta u Njemačkoj. Dok je Luka tu, zvat ćemo to 'zlatna generacija', rekao je Dalić. "On je osoba za uzor: najveći hrvatski nogometaš svih vremena. On je utjelovljenje pravog sportaša, pravog nogometaša.", piše ESPN koji zatim ističe tko bi trebao zabljesnuti:

'Mlada jezgra koja dolazi'

"Ova momčad izgrađena je oko poznatih imena koja su ih odvela do finala Svjetskog prvenstva 2018., ali imaju mladu jezgru koja dolazi s Joškom Gvardiolom na čelu. Lako ga je izabrati kao kandidata za proboj - unatoč tome što ima samo 22 godine - s obzirom da je on jedan od najboljih braniča u svjetskom nogometu, ali što je s Majerom iz Wolfsburga? Ima mlađih igrača na koje treba paziti, poput veznjaka Luke Sučića, ali Majer je taj koji će vjerojatno dobiti više minutaže i klasičan je napadački veznjak koji bi jednog dana mogao stati u Modrićeve goleme cipele."

ESPN je naveo razloge zašto po njima Hrvatska ipak neće osvojiti EP.

"Nalaze se u brutalnoj skupini, s Italijom i Španjolskom na putu. Nikad nisu pobijedili u nokaut utakmici na Euru. Postoji i nekoliko upita za odabir, a ostaje za vidjeti s kim će ići naprijed. Prošla su vremena u kojima se Mario Mandžukić učvrstio kao njihov istaknuti napadač, pa će to biti kombinacija Ante Budimira ili Andreja Kramarića. Kramarić je u prošlosti bio upotrijebljen kao napadač, unatoč tome što je više volio igrati s bokova, dok je Bruno Petković također igrao izvan pozicije. Zatim, tu su i pitanja o kondiciji Ivana Perišića, jer je glavni oslonac pretrpio tešku ozljedu ranije tijekom sezone. Vratio je malo oštrinu utakmica u splitskom Hajduku, ali teško da je to idealna izgradnja."

Koje su po ESPN-u 'realne šanse Hrvatske na Euru'?

"Ako prođu svoju skupinu, onda mogu napraviti niz. Postoji osjećaj da je ovo "posljednji ples" za ovu skupinu s Perišićem i Modrićem na zalasku njihovih karijera, ali oni imaju tako stabilnu jezgru, s Modrićem uz Matea Kovačića u veznom redu, Gvardiola i Josipa Stanišića i Josipa Šutala na sredini nazad, a na golu Dominik Livaković. Sve to pod vodstvom Dalića, koji je tu od 2017. i poznaje momčad u dušu. Dakle, mogli bi ući duboko u Euro, ali trebat će im da prođu Italiju i/ili Španjolsku. Ići ćemo korak po korak, rekao je Dalić. "Naš prvi cilj je proći grupnu fazu, a onda ćemo dati sve od sebe, polako ali sigurno, pokušati ostvariti vrhunske rezultate", ističe ESPN.