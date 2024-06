Engleska nogometna reprezentacija ne briljira na Europskome prvenstvu u Njemačkoj. Englezi su trenutno prvi na ljestvici s 4 boda, ali najskuplja momčad turnira koja je bila prvi favorit na kladionicama ne igra uvjerljivo. Srbiju je pobijedila minimalnom pobjedom 1-0, dok je s Dancima remizirala 1-1.

Svima je poznato kako u Engleskoj vole pretjerivati i proglašavati se unaprijed pobjednicima, pa je tako popularna njihova pjesma 'It's coming home' često bila i predmet sprdnje kad Englezima nije išlo. Ovoga puta engleski Telegraph je taj previše gleda unaprijed za svoju reprezentaciju.

Nije ni završila grupna faza, a Englezi već gledaju kako ih čeka lagani ždrijeb dalje. Naime engleske novine tvrde kako najprije treba potvrditi prvo mjesto u skupini C. Zatim bi Engleze u osmini finala čekali trećeplasirani iz grupe D, E ili F. To bi prema pisanju engleskih medija trebali biti vjerojatno Austrija u grupi D, ako ne napravi iznenađenje protiv Nizozemske. U skupini E sve je otvoreno jer su svi bodovno poravnati, dok su u grupi F to vjerojatno Gruzija ili Češka.

Naravno Englezi te reprezentacije smatraju plitkim potokom i u četvrtfinalu bi ih dočekali bolji u dvoboju drugoplasiranih iz skupine A ili B. To bi mogla biti Švicarska ili netko između Hrvatske i Italije, ovisno o utakmici u ponedjeljak. Englezi nisu impresionirani igrama Talijana i Vatrenih te smatraju kako bi susret s njima prošao puno glađe nego prošlih godina. A onda u polufinalu je sve otvoreno. Barem tako tvrde optimistični Englezi.

