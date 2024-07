Engleska je pobjedom 2-1 protiv Nizozemske prošla u finale Europskog prvenstva u Njemačkoj.

Nakon što im je Xavi Simons zabio u sedmoj minuti, vratili su se penalom u 18. kojeg je zabio Harry Kane, a pobjedu je donio čovjek koji je zamijenio Kanea u završnici susreta, Ollie Watkins, zabivši na samom početku sučeve nadoknade.

Engleski mediji očekivano su u transu nakon velike pobjede Gordog Albiona.

"Watkinsov kasni gol šalje Englesku u finale", piše BBC.

"Watkins šalje Englesku u finale", piše Sky Sports te dodaje:

"Samo u slučaju da postoji ikakav rizik od podcjenjivanja koliko je težak udarac Ollieja Watkinsa. Samo da kažem, prvi dodir za stvaranje kuta mora biti savršen, ali instinkt je taj koji je najimpresivniji. Watkins ima djelić sekunde da udari loptu, a da ne može podići pogled da izmjeri dalji kut. To je doista prekrasan gol."

"To je nevjerojatno. Ova grupa igrača i menadžer nisu bili najbolji na ovom turniru, ali ostali su u igri i sada prešli granicu. Tijekom godina su ih nazivali naivnima, igrali su dobro i gubili, ali ova momčad sada čini sve što je potrebno. I sve su bolji. Bilo je apsolutno nevjerojatno kako su to učinili i to je ono što engleske momčadi nisu mogle učiniti u prošlosti", rekao je Garry Neville.

"Engleska je prošla do finala Eura nakon što je Ollie Watkins u zadnjoj minuti zapanjujućim pogotkom pobijedio Nizozemsku", piše The Sun.

"Watkinsova munja niotkuda zapanjila Nizozemsku i poslala Englesku u finale", piše Guardian.

"Super-zamjena Ollie Watkins zabio vrhunski u sudačkoj nadoknadi i poslao Tri lava u finale nakon što je ušao umjesto Harryja Kanea", piše Daily Mail.

"Watkins u 90. šalje Englesku u finale", piše Telegraph.