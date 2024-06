Kapetan Dušan Tadić jedan je od žrtvenih janjaca izbornika Srbije Dragana Stojkovića Piksija na ovome Euru. U utakmici s Englezima upisao je tek 29 minuta, protiv Slovenaca je izašao u 82. minutu, a u odlučujućoj utakmici s Dancima opet nije startao već ušao na drugome poluvremenu.

Piksi je sve iznenadio početnom postavom za Dansku. Navodno je izbornik tajio sastav i igračima koji su tek 90 minuta prije utakmice saznali tko će igrati. Kapetan Tadić komentirao je kako se vrlo rijetko susretao s takvom praksom. O cijeloj situaciji na Euru kapetan Srbije je dao izjavu:

"Protiv Engleske nisam krenuo od početka. Bilo mi je krivo, no ja sam nebitan. Na poluvremenu nam kaže ulazite ti i Ilić, dajem puni gas i onda taman kad sam trebao ući, kaže da ulazi samo Ilić, a ja neka odmorim. Ne znam, prirodno je da ćeš biti povrijeđen. Nikoga nisam htio uvrijediti. Ja to mislim i mislim da to nije loše. Možda nekome zvuči arogantno, ali htio sam samo preuzeti odgovornost i dati primjer nekome. Nije mi cilj ništa drugima govoriti. Drugi su tu da pričaju"

Nedavno je srpski analitičar Rade Bogdanović komentirao Tadićev status za srpski RTS:

"Sad gledajući razmišljam i sjetim se Baneta Ivanovića, kako smo ga smijenili kao kapetana i otjerali iz reprezentacije. Gledam Tadića i sto posto mogu reći da je pogriješio što nije otišao u mirovinu nakon Katara. Da ode kao gospodin, a ne da ga nogometno siluju na Euru i stavljaju prvu utakmicu na klupu, da izbornik gradi taktiku nad njim, da na drugoj utakmici da igra, pa da ga izvodi, a na trećoj ga opet stavlja na klupu. I to u utakmici u kojoj Srbija može proći dalje. Pozdravi se sutra u 11, ako možeš u Münchenu, da se rastanete i kažeš 'U redu, odigrao sam 110 utakmica'. Ne znam je li postojala reprezentacija u Europi koja je maltretirala nekog kao kapetana"

Izjava je prenesena kapetanu Srbije kojega su svladale emocije:

"Kako je ovo teško… Samo sekundu, oprostite. Pa dobro, eto, hajde… Mislim da sam zaslužio bolji tretman i da bih mogao više pružiti ekipi. Ja sam timski igrač i želim pomoći timu. Nisam ja bitan, bitno je što donosiš na terenu"

Tadić se zatim usporedio s kapetanom Vatrenih, Lukom Modrićem.

"Da sam igrao više, mislim da bih mogao pružiti više. Takva je odluka. Gledam u Hrvatskoj Modrića. On je tri godine stariji od mene i uglavnom je svaku utakmicu na terenu. Nebitno kakva je situacija. Tu sam, igrat ću koliko trebam igrati i koliko mi se kaže", rekao je za kraj Tadić.