Europsko prvenstvo bliži se svom vrhuncu, a suglasno je mišljenje mnogih da se po najljepšoj i najkvalitetnijoj igri ove godine ističe Španjolska. Usprkos prividnoj idili na klupi Furije, stvari ipak nisu tako glatke, a korijen nestabilnosti upravo je kapetan reprezentacije, Alvaro Morata.

U utorak i srijedu odigrat će se utakmice polufinala, a prvog ćemo finalista saznati nakon dvoboja Španjolske i Francuske u Münchenu. Španjolci djeluju daleko impresivnije: uvjerljivo su s devet bodova zauzeli prvo mjesto u "skupini smrti" koju Hrvatska nije preživjela, Gruziju su poslali kući nakon osmine finala koje je u španjolsku korist završilo rezultatom 4-1, a u posljednjem su kolu s prvenstva izbacili i same domaćine.

Utakmica protiv Njemačke bila je pravi triler pun dramatičnih preokreta i ostvarenih posljednjih prilika te iako im Francuska ne bi trebala predstavljati posljednju postaju Eura, klupa im je ipak zahladila.

U glavnoj je ulozi ove drame Alvaro Morata koji je tik pred polufinale izjavio da razmišlja o odlasku iz reprezentacije, ali i same Španjolske. Posebno su ga, kako kaže, pogodile kritike na račun žutog kartona kojeg je greškom zaradio za vrijeme utakmice s Njemačkom dok je bio na klupi. UEFA je svoju grešku odmah ispravila jer bi u protivnom 31-godišnji napadač zbog kartona morao propustiti polufinale.

"Postoji mogućnost da napustim reprezentaciju nakon Eura, ali ne želim previše pričati o tome. Nisam baš nesretan, ali istina je da mi je u Španjolskoj jako teško biti sretan. Prije neki dan napravio sam gestu novinarima: jednostavno sam im zviždao i mislio da će to ostati među nama. Bila je to samo gesta, ali neki su iskoristili priliku da me kritiziraju kao i uvijek. Po pitanju jesam li dobio žuti karton ili ne, neki su rekli: 'Bolje igramo bez njega,' čak i kad stvari idu dobro.

Definitivno sam sretniji izvan Španjolske, a to sam rekao mnogo puta. Prije svega, sretniji sam jer me ljudi poštuju, a u Španjolskoj nema poštovanja prema bilo čemu ni bilo kome. Zato, iako sam fokusiran na Euro, stalno razmišljam je li najbolje za mene da ostanem u Španjolskoj. Rekao sam da živim za osvajanje titula s Atleticom, ali morate odlučiti što je vrijedno, a što nije," izjavio je Morata.