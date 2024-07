Dani Olmo briljira u dresu Španjolske na Europskom prvenstvu na kojemu ga ove nedjelje očekuje finale protiv Engleske.

Ofenzivac Leipziga zabijao je u osmini finala, četvrtfinalu i polufinalu te je s ta tri gola na diobi prvog mjesta ljestvice strijelaca.

U pobjedi protiv Gruzije sa 4-1 u osmi finala, bivši igrač zagrebačkog Dinama je zabio posljednji gol na utakmici u 83. minuti. Protiv Njemačke u četvrtfinalu je zabio za 1-0 u 51. minuti, dok se protiv Francuske upisao u strijelce u 25. minuti pogodivši za vodstvo 2-1.

Vrlo je izgledno da bi Olmo ovog ljeta mogao napustiti Leipzig, a najviše su za njega zagrizli Barcelona i Chelsea. Španjolac ima klauzulu po kojoj može napustiti klub, ako netko od zainteresiranih do 20. srpnja za njega uplati 60 milijuna eura.

'Moji ljudi znaju što želim'

Olmo je sada progovorio o svojoj budućnosti i izglednom transferu.

'Moji ljudi znaju što želim. Previše sam okupiran Europskim prvenstvom da bih razmišljao o drugim stvarima. Pod ugovorom sam s Leipzigom i u dobrim odnosima s klubom. Tu neće biti nikakvih problema", rekao je pa dodao:

"Klauzula do 20. srpnja? Da, ako me žele, klubovi znaju što trebaju napraviti. Ne naprave li to, morat će se malo boriti. Onda kreću teški pregovori. Pod ugovorom sam s Leipzigom i želim osvajati titule".

Glasine oko transfera Olma prate sigurno i u Dinamu, jer njima ide 20 posto od Lwipzigovog profita na sljedećem transferu španjolskog nogometaša.