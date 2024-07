Španjolski nogometaš Dani Olmo imao je iscrpan intervju za španjolsku Marcu, u kojoj se dotakao atmosfere u momčadi Furije, četvrtfinalnog dvoboja s Nijemcima te svoje uloge u španjolskoj momčadi budući da već duže godina igra u Njemačkoj. Bivši dinamovac govorio je i o novome broju deset na dresu i teretu koja 'desetka' donosi.

"To je poseban broj. Ovo mi je prvi veliki turnir s tim brojem. Već sam ga nosio u U21 i dobro se osjećam s njime. Ovdje su ga nosili Fabregas i Thiago, igrači svjetske klase. A onda to je broj Maradone, Messija… Za mene je to odgovornost i motivacija."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No u brzopoteznim pitanjima dotakao se upravo jedne desetke koji ne bi svi imali prvo na pameti. Marca je pred Olma stavila imena igrača i pojmove, na što je Olmo trebao odgovoriti kratko. Na pitanje o Luki Modriću Olmo je odgovorio da je najbolji na svojoj poziciji. Posljednje brzopotezno pitanje bilo je skrivena desetka na što je Olmo odgovorio Lovro Majer. Španjolac je nahvalio bivšeg suigrača iz Dinama rekavši da mu se jako sviđa njegova igra.

Na kraju intervjua Olmo je otkrio što planira ako Furija dođe do rekordnog četvrtog Europskog prvenstva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Za početak, mislim da ću ošišati kosu, možda je i obojiti. Pričao sam o tome s prijateljima neki dan. Nisam se odlučio za boju. Otvoren sam za tu raspravu. Zatim ću proslaviti naveliko sa svim suigračima, osobljem i navijačima u Španjolskoj. A onda odmor". zaključio je nesuđeni 'hrvatski' Španjolac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa