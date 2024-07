Nakon trijumfa Španjolske nad Francuskom u utorak cijeli svijet ne prestaje pričati i dvojici Španjolaca. I dok se svi klanjaju mladome Laminu Yamalu jer sa šesnaest godina ruši sve mladenačke rekorde, jedan drugi dobro nam poznat Španjolac oduševljava svojom igrom na Europskome prvenstvu.

Dani Olmo na Euru je ulazio kao zamjena, ali nakon ozljede Pedrija u četvrtfinalu, postao je najvažniji igrač Furije. Ružno je to govoriti, ali kao da je Španjolskoj dobro došla ozljeda Pedrija. Olmo je zabio u zadnje tri utakmice te u pet utakmica Eura osim tri spomenuta gola ima i dvije asistencije. No Španjolac je imao puno drugačiji put od ostalih kolega u reprezentaciji.

Dani je karijeru počeo u mlađim uzrastima Barcelone. Dinamo je izveo senzacionalan transfer dovevši Španjolca 2014. Mnoge navijače kluba i Maksimira je oduševio transfer tadašnjeg 16-godišnjaka koji je ubijao u mlađim Barcinim kategorijama. Najviše prsta u tome imao njegov sadašnji menadžer Andy Bara.

Olmo se odmah priviknuo na život u Zagrebu. Brzo je naučio jezik, sprijateljio se sa suigračima i bio među omiljenima u klubu. Radilo se i u pozadini da se Olmo dovede u hrvatsku reprezentaciju, pa je i nastao nadimak Danijel Olmić. Ipak nažalost Olmo se odlučio za Španjolsku premda i dalje iskazuje velike simpatije prema Hrvatskoj.

Prvih godina Olmu igrački nije išlo sve po loju, ali je Dinamo uvijek vjerovao u njega i Španjolac im se odužio. Iako je već počeo kao prvotimac pod trenerom Petevom 2016. tek je pod Mariom Cvitanovićem postao standardan igrač Plavih, a kod Bjelice okosnica igre Dinama.

Na zimu 2020., nakon pet i pol godina u Zagrebu odlazi u Red Bull Leipzig za 29 milijuna eura, u kojem je i danas. Ali Olmo nikada nije zaboravio Zagreb i Hrvatsku, često se sjeti svojeg bivšeg kluba i igrača u objavama na internetu, a i poslao je znakove podrške našim reprezentativcima.

Iako ga već četiri godine nema u Dinamu i dalje mami velike simpatije navijača Plavih koji navijaju za njega u svim njegovim utakmicama, a izgleda da Dinamo ima još jedan razlog veseliti se uspjehu Olma.

Dani je sad vruća transfer roba, a Dinamo je u transferu s Leipzigom ugradio klauzulu u kojem dobiva 20 posto od iznosa idućeg transfera kad se oduzme odšteta koju je već Leipzig isplatio. Prema Fabrizio Romanu, Olmo ima s Leipzigom otkupnu klauzulu od 60 milijuna eura koja vrijedi do 15. srpnja. To znači da će klubovi do tada moći kupiti Olma po toj cijeni koja je sitnica za takvu igračinu. Ako prođe rok cijena Olma samo će 'podivljati'. Za Dinamo to znači da će u slučaju da Olmo ode iz Leipziga za 60 milijuna u banku na Maksimiru sjelo bi novih 6 milijuna eura.

Olmo trenutno živi san. Vodi Španjolsku u novo finale, po rekordni četvrti naslov Eura, a poslije prvenstva sigurno će se za njim voditi prava borba. 'Zagrebački dečko', koji se kalio kroz HNL, sada dijeli prvo mjesto najboljeg strijelca turnira i ozbiljan je kandidat za Zlatnu loptu Europskoga prvenstva u Njemačkoj.