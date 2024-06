Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu protiv Portugala igra drugu pripremnu utakmicu uoči Europskog prvenstva u Njemačkoj. Vatreni su u ponedjeljak uspješno svladali Sjevernu Makedoniju rezultatom 3-0, no sada ih čeka nešto zahtjevniji zadatak.

Izbornik Zlatko Dalić niže nevjerojatne uspjehe na klupi reprezentacije, a sve je to komentirao i u razgovoru s UEFA-om.

"Proteklih šest godina bile su uspješne za reprezentaciju. Tri medalje, nitko nije očekivao da ćemo to postići. Da budem iskren, nisam ni ja kad sam krenuo s ovim poslom, niti da ću ovoliko dugo voditi reprezentaciju", rekao je pa dodao:

"Ovo je moj četvrti veliki turnir, briljantna generacija hrvatske nogometne reprezentacije koja se mijenja svake godine. Zaista sam sretan i ponosan, još uvijek motiviran i pun energije jer mogu voditi ovu momčad."

Želje i ambicije ove reprezentacije sigurno su velike. Ljestvica je, s obzirom na prijašnje uspjehe, postavljena vrlo visoko, ali Dalić ipak razmišlja nešto skromnije.

"Ponovno smo ostvarili cilj, a to je igranje na Euru. Za nas bi bilo super da uspijemo uzeti medalju, ali treba ići korak po korak. Prvi cilj nam je proći grupnu fazu, a onda ćemo dati sve od sebe. Polako, ali sigurno pokušat ćemo ostvariti vrhunske rezultate."

Naravno, Dalić će uz sebe imati i desnu ruku koju je oduvijek imao. Hrvatski kapetan Luka Modrić reprezentaciji se priključio u utorak nakon osvajanja naslova Lige prvaka s Real Madridom čime je postao najtrofejniji igrač Kraljevskog kluba. Izbornik u njega ima potpuno povjerenje, a za njega samo riječi hvale.

"Njegovi trofeji i sve što je postigao u klubu i reprezentaciji govore mnogo o njemu. Ima volje, ambiciozan je kao i uvijek. On nije osoba koja se odmara, pravi pauze ili preskače utakmice, tako da nam je svima primjer. Nakon Luke imat ćemo smjenu generacija, iako smo već uveli puno novih lica, a iz Rusije nam je ostalo samo šest igrača. Dok god je Luka tu, zvat ćemo to zlatnom generacijom. On je uzor svima, najveći hrvatski nogometaš svih vremena. Utjelovljenje pravog sportaša, pravog nogometaša. On je netko na koga se svi trebaju ugledati, netko od koga svi mogu učiti. Kad je Luka tu, svi smo bolji nogometaši i ljudi."

U razgovoru s UEFA-om dotaknuo se Dalić i sjajne sezone koju u Manchester Cityju ima hrvatski branič Joško Gvardiol.

"Gvardiol ima veliki talent i potencijal. Prije dvije godine je debitirao za Hrvatsku na Euru. On je u klubu, koji je trenutačno rangiran kao najbolji na svijetu, Manchester Cityju, i to samo pokazuje kvalitetu njegove igre i talent koji posjeduje", rekao je Dalić pa dodao:

"Ozbiljan je, vrijedan na treninzima, samo treba izbjeći ozljede. Dug je put pred njim, mislim da će u daljnjoj karijeri imati samo uspjeha. Svojim talentom i drugom pokazuje da je to zaslužio. Mora ostati fokusiran, marljiv i nastaviti se truditi da bude još bolji uz sve nadolazeće trening i utakmice. Po mom mišljenju bit će jedan od najboljih, ako ne i najbolji središnji branič na svijetu."