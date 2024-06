Nakon dramatične 2-1 pobjede protiv Slovačke nakon produžetka izborenog golom u petoj minuti sudačke nadoknade, junak engleskog prolaska u osminu finala EURA Jude Bellingham kazao je kako je osjećaj postizanja tog pogotka bio sjajan iako se ne bi želio ponovno naći u sličnoj situaciji.

"Kada ste 30 sekundi od odlaska kući i osjećate se kako ste iznevjerili naciju, a onda jednim udarcem lopte se sve preokrene. To je osjećaj koji ne želim, ali kada do njega dođe, onda je to sjajan osjećaj. Igranje za Englesku je odlična stvar, ali također nosi i veliki pritisak. Biti na terenu i zabijati golove su vrlo sretni trenuci, a osim gola Slovaka mislim kako smo bili jako dobri. Ulazili smo u dobre prostore, ali trebali smo biti efikasniji. Ipak, najvažnije je kako smo pokazali karakter, a u utakmicama na ispadanje kada napravite nešto ovakvo, onda ljudi mogu govoriti: 'To je pravi duh, imamo momčad'. No, takvi trenuci ne dolaze ako nema nedaća", rekao je Bellingham.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U produžetku je pobjednički pogodak za Englesku postigao kapetan Harry Kane.

"Bilo je teško, ali nastavili smo raditi. Toliko je detalja na kojima smo radili ovoga tjedna u pripremi utakmice pa smo tako prije dva dana vježbali i dugačka ubacivanja iz auta smatrajući kako bi nam mogla trebati. I, naravno, Jude je napravio ono što obično radi, a to je zabijanje nevjerojatnih golova. Ostavio nas je u turniru i već je jedan od najboljih igrača koje je ova zemlja imala. Puno se govorilo o njemu posljednjih dana, a on je naporno radio za momčad i pokazao za što je sposoban u velikim trenucima", izjavio je Kane.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Engleski izbornik Gareth Southgate:

"Svi igrači koji su bili na terenu imali su svoju ulogu, bilo da zabijaju golove, bilo da ih sprečavaju. Imamo mladu momčad koja je pokazala veliko strpljenje. Na kraju smo došli do gola nakon staromodnog dugog ubacivanja iz auta. Strijelce oba gola mogao sam izvaditi 15 minuta ranije jer su izgledali umorno, ali pokazali su zašto sam im nastavio vjerovati. Već duže vremena imamo problema probiti pritisak u sredini terena, danas nam je trebalo dosta vremena kako bismo smislili taktiku za to. Želimo biti bolji, ali danas nas je naš momčadski duh odveo dalje."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S druge strane, Slovaci su očekivano teško prihvatili poraz nakon što su ih sekunde dijelile od velike pobjede.

Foto: Profimedia

"Osjećam ponos, odligrali smo veliku utakmicu protiv klasnog protivnika koji je jedan od favorita za naslov. Engleskoj smo dopustili vrlo malo i umalo smo prošli. Nažalost, na kraju nismo uspjeli iako smo u produžetku pola vremena proveli u suparničkoj polovici. Primili smo pogodak sa samo nekoliko sekundi do kraja i to od igrača madridskog Reala kojemu je dovoljno nekoliko centimetara da te kazni. Igračima sam rekao kako su odradili odličan posao, bili su fantastični", prokomentirao je slovački izbornik Francesco Calzona.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slovački strijelac Ivan Schranz:

"Zabio sam treći gol na EURU, ali što onda? Moglo je biti sjano, ali izgubili smo u posljednjem trenutku. Nemamo zašto biti ljuti, moramo se pomiriti s ovim porazom iako ćemo vjerojatno žaliti do kraja života. Možda više nećemo dobiti ovakvu priliku kako bismo napisali povijest."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slovački kapetan Milan Škriniar:

"Teško je pronaći riječi, svi smo jako tužni. Bili smo tako blizu, Engleska ima kvalitetu, pritisnula nas je i onda se odjednom pojavi Bellingham s golom. Boli jer smo primili gol u zadnjoj minuti, ali stvarno sam ponosan na čitavu momčad. Bili smo spremni ispisati povijesti, no nažalost sve je otišlo u drugom smjeru. Nadam se kako ćemo se vratiti jači."