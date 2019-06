CVITANOVIĆ NAKON VELIKE POBJEDE NE ZNA OSTAJE LI U ISTRI: Svoju je želju naznačio

Govoreći o svom statusu u pulskom klubu, odnosno o njegovim daljnjim planovima, Cvitanović je istaknuo kako je sada na potezu vodstvo kluba

Nakon što je Istra 1961 u uzvratu kvalifikacija za HT Prvu ligu pobijedila Šibenik a 2:0 i tako izbjegla ispadanje, trener Puljana Igor Cvitanović nije krio zadovoljstvo na konferenciji za medije ustvrdivši kako je njegova momčad u ovih 180 minuta odigranih u Šibeniku i Puli pokazala veliku zrelost i tako ispunila misiju.

ISTRA SE SPASILA: Puljani ostaju prvoligaši, Šibenik pao na Drosini

“Pobjednički smo završili i zaokružili ovu turbulentnu sezonu i to je bilo najbitnije. Ponosan sam na dečke koji su izgurali do kraja, dali svoj maksimum i na kraju više nego zasluženo pobijedili. Mislim da smo u ove dvije utakmice dokazali da smo kvalitetnija momčad i da zaslužujemo Prvu ligu. Uostalom, Pula kao grad i Istra kao županija po svemu zaslužuju nogometnog prvoligaša”, kazao je Cvitanović poželivši pritom Šibenčanima puno sreće u idućoj sezoni.

Deficitarni na krilu

Govoreći o svom statusu u pulskom klubu, odnosno o njegovim daljnjim planovima, Cvitanović je istaknuo kako je sada na potezu vodstvo kluba.

“Moramo razgovarati o tome. Ako mene pitate, ja bih želio ostati i nastaviti s radom u Puli jer smatram da ovaj grad zaslužuje puno više od kvalifikacija. Ono što je izvjesno, jest to da svi igrači ostaju u Puli još dva dana pa će se vidjeti na koga se može računati u sljedećoj sezoni. Ima tu kvalitetnog materijala, no mi smo, primjerice, deficitarni na krilnim pozicijama. Nemamo nijedno krilo nakon što se se ozlijedili Sane i Savio”, ustvrdio je Cvitanović dodavši kako je kod nekih igrača bio problem neigranje, stoga je zadovoljan što je ostao do kraja s pravim dečkima.

Trener Šibenika Borimir Perković priznao je kako je Istra 1961 u dvije utakmice pokazala više i bila bolja te je Puljanima čestitao na izborenom ostanku.

“Mi smo Prvu ligu ispustili u drugom djelu drugoligaškog natjecanja, kad nismo uspjeli zadržati veliku bodovnu zalihu. Šteta, jer mišljenja sam da Šibenik, kao i Pula, zaslužuje stabilnog prvoligaša”, istaknuo je Perković dodavši kako se Šibenik kao klub stabilizirao te dobio i licencu za igranje u Prvoj HNL.

“Što se mene tiče moja je želja ostati, no o tome će odlučiti vodstvo kluba”, poručio je Perković.