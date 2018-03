CVITANOVIĆ NA IZLAZNIM VRATIMA DINAMA? Dugogodišnji Bilićev pomoćnik kandidat za klupu Modrih

Jurčević je slobodan otkako je zajedno sa Slavenom Bilićem napustio West Ham.

Unatoč činjenici da je Dinamo stavio jednu ruku na naslov prvaka poslije uvjerljivog poraza od Rijeke krenule su priče da bi Mario Cvitanović na kraju sezone mogao napustiti klupu Modrih.

Dvije struje

Dvije su struje u klubu. Kako pišu 24 sata dio uprave zagovara njegovu smjenu i to dio subotnjeg ogleda s Lokomotivom, dok s druge strane savjetnik uprave Zdravko Mamić navodno je protiv njegove smjene u ovom trenutku. On i oni koji su mu priklonjeni po ovom pitanu smatraju da Cvitanović treba odraditi sezonu do kraja.

Isto tako navedeni izvor ističe da se kao potencijalni nasljednici spominju dva imena. Bivšeg trenera Dinama Nikole Jurčevića i aktualnog trenera druge momčadi Dinama Igora Jovića, koja je vodeća u drugoj ligi.



Jurčević je, inače, slobodan otkako je zajedno sa Slavenom Bilićem napustio West Ham. Modre je vodio 2003.-2004. pa mu se potencijalno otvaraju vrata za povratak poslije 14 godina.