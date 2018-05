CRO COP PROGOVORIO O BORBI KOJU CIJELI SVIJET PRIŽELJKUJE: ‘Nemam se više posebnu želju boriti s njim, ali….’

Cro Cop je otkrio što ga motivira da se bori i u 43. godini.

Za točno tjedan dana hrvatski majstor borilačkih vještina Mirko Filipović izaći će u ring po prvi put nakon Rizinova novogodišnjeg spektakla. Ovaj put u sklopu Bellatora u Londonu će se obračunati s Amerikancem Royem Nelsonom, borcem koji ga je porazio 2011. u UFC-ovom kavezu.

Cro Cop je u četvrtak sudjelovao na Belletorovom konferencijskom pozivu te je tim povodom progovorio i o mogućem revanšu s najvećim suparnikom iz doba Pridea Fdorom Emelianenkom.

Ništa od revanša

“Ljudi me stalno pitaju o tome, ali ja ne o tome ne razmišljam u ovom trenutku. Također, mislim da do borbe neće doći. Nemam se više posebnu želju boriti s njim. Nikad ne reci nikad, ali mislim da do borbe neće doći”, kazao je Cro Cop. osvrnuo se potom i na nedavnu ekspresnu pobjedu Rusa nad Frankom Mirom, koja je možda označila njegov povratak u formu nakon niza neuspjeha.

“Bila je to dobra borba, ali ne znam je li se vratio. Bila je prekratka, ali dobra za njega”, kazao je Filipović, koji nije izgubio borbu od 2014. te je nanizao osam pobjeda. Sada je na redu uzvrat s Nelsonom.

S obzirom da ima već 43 godine na leđima pitanje je što ga motivira da se i dalje bori.

“To me usrećuje. To je najjednostavniji odgovor koji vam mogu dati. Jednostavno, to me usrećuje. Trenutno uživam u tome što r dim. Profesionalni sam borac i uživam se boriti i to je to. Nema smisla filozofirati ili tražiti nešto više. Treniram svakog dana. Treniram i borim se po svijetu. Posljednju borbu odradio sam u Tokiju, sljedeća je u Londonu. Osjećam se sjajno”, istaknuo je Filipović.

O mirovini

Nakon što je nekoliko puta najavio odlazak u mirovinu sada kaže da više neće najavljivati posljednju borbu. Planira se boriti dok god osjeća da može.

“Teško je reći. Ovo je biznis, teško je reći kada ću okončati karijeru. Već sam to nekoliko puta napravio. Gotov sam, gotov sam, ali na kraju sam uvijek odlučio nastaviti karijeru. Borit ću se dok god me to usrećuje i dok mi zdravlje dopušta. Tako da bi mogao odraditi jednu ili dvije borbe, a možda i tri. Ne znam što će se dogoditi. Puno je ozljeda u ovom sportu, tako da nikad ne znate, pogotovo u mojim godinama. Imam 43, ali osjećam se dobro u ovom trenutku”, rekao je Cro Cop.

Potom je progovorio o onome što slijedi, revanš s Nelsonom.

“Nije u mom stilu najavljivati osvetu. U dobroj sam formi i veselim se borbi. Roy je odlična osoba, vrlo dobar borac, ima čeličnu bradu i morat ću biti na najvišoj razini kako bih ga pobijedio”, završio je.