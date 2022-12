Cristiano Ronaldo ima vile u Engleskoj, Portugalu i Španjolskoj. U Portugalu u onoj na Madeiri živi njegova obitelj, no nogometaš trenutno zapošljava ljude koji će brinuti o njegovoj vili u Quinta Marinhi.

Točnije, Ronaldo traži četiri zaposlenika, uključujući kuhara i batlera. Poznata je i plaća, a riječ je o 6.000 eura mjesečno.

Portugalcu je naravno bitno iskustvo u traženom sektoru, no ima još nešto puno bitnije do čega drži, a to je - povjerljivost.

Naime, portugalskom nogometašu jako je bitno da nijedna informacija ne procuri izvan vile.

Kao što smo već napisali vila je u Quinta Marinhi u regiji Cascais na Atlanskom oceanu, oko 30 kilometara od glavnog grada Lisabona. Vila je vrijedna preko 10 milijuna eura, prostire se na tri kata i preko 2700 četvornih metara, s vrtom od 544 četvorna metra s bazenom i teniskim terenom.