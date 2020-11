Portugalski nogometni superstar Cristiano Ronaldo (35) od 2018. godine član je talijanskog prvaka Juventusa, u koji je stigao za više od 100 milijuna eura iz Real Madrida, u kojemu je proveo devet godina tijekom.

U posljednje vrijeme sve je jasnije kako Portugalac svoju karijeru ne namjerava završiti u Juventusu, u kojemu ne bi imali ništa protiv da ih napusti jer njegova velika plaća predstavlja veliki financijski problem za klub.

U subotu je španjolska Marca objavila da Ronaldo ozbiljno razmišlja o odlasku iz Juvea i da svoju karijeru namjerava nastaviti u poznatom okruženju – u Real Madridu.

Madridski list piše da je Ronaldo “zaboravio” na Real kada je 2018. preselio u Italiju i da nije održavao odnose s bivšim suigračima, no da se to promijenilo u posljednjim mjesecima.

Ronaldo je prvo u ožujku ove godine nazvao predsjednika Kraljevskog kluba Florentina Pereza i čestitao mu nakon pobjede nad Barcelonom u El Clasicu, a nakon toga su se na društvenim mrežama pojavile brojne foografije s bivšim i sadašnjim igračima Reala.

MARCA: There has been a rapprochement between Cristiano, Florentino & his former teammates but Real Madrid is NOT considering of Ronaldo's possible return. His high wages is perceived as the main obstacle especially during the pandemic & many think 2nd terms are not always good.

