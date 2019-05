ČILIĆ JE TEK TREĆI PUT U KARIJERI PREDAO MEČ: Sjećate li se razloga za prva dva?

Uz Federera Čilić nikad nije predao meč koji je započeo, a nije tek njih tri

Umjesto do podneva navijači u Madridu morali su se strpjeti sve do 17 sati da započne spektakularni četvrtfinalni dan u Caja Magici. U 12 sati trebali su ga otvoriti Marin Čilić i Novak Đoković, no naš se najbolji tenisač nije pojavio na terenu.

MARIN ČILIĆ PREDAO VAŽAN MEČ IZ VRLO BIZARNOG RAZLOGA: ‘Vrlo sam razočaran i žao mi je da ovako mora završiti’

Razlog je teška noć uzrokovana trovanjem hranom, pa je Čilić bez borbe morao predati Srbinu.

Nikada predao započeti dvoboj

“Dragi fanovi, organizatori i Nole. Sa žaljenjem moram vas obavijestiti da se predajem današnji meč. Imao sam užasnu noć boreći se s boli zbog trovanja hranom. Vrlo sam razočaran jer mora ovako završiti moj put u Madridu. Hvala na podršci”, oglasio se Međugorac.

To je napravio tek treći put u karijeri, što je podatak za respekt, kao i činjenica da nikada nije predao dvoboj koji je započeo, baš kao i Roger Federer.

Prvi put Čilić nije odigrao zakazani meč 2011. u četvrtfinalu Quenn’sa protiv Andyja Murrayja zbog ozljede gležnja, a potom 2013. u drugom kolu Wimbledona kada je predao Kennyju de Schepperu pod paravanom ozljede koljena, a tek se kasnije saznalo da je bio pod suspenzijom zbog posve krivih i neutemeljenih optužbi za doping.

U prijevodu, dva od tri puta (suspenzija i pokvarena hrana) viša je sila utjecala na Čilićevu predaju.