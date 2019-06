ČERVAR UOČI EURA I DVOBOJA SA SRBIJOM I CRNOM GOROM: ‘Neka navijači što prije kupe karte’

Hrvatski izbornik ne želi ništa obećavati

Nakon što je ždrijebom u Beču odlučeno da će hrvatska rukometna reprezentacija na Europskom prvenstvu igrati u skupini A u Grazu s Bjelorusijom, Crnom Gorom i Srbijom, izbornik Lino Červar izjavio je da poštuje sve protivnike, te da se nada da će svi igrači biti zdravi, a reprezentacija u kompletnom sastavu.

“Moramo se dobro pripremiti i nadam se da ćemo biti svi zdravi i kompletni. Jako poštujemo svakog protivnika, jer svi koji dođu na Euro sigurno je da će dati sve od sebe. Crnu Goru i Srbiju jako dobro znamo, sa Crnom Gorom smo igrali kvalifikacije za SP u Njemačkoj i Danskoj, a Srbiju smo imali u ovim kvalifikacijama. S Bjelorusijom smo, pak, igrali na Euru u Hrvatskoj. Nećemo ništa obećavati, ali jasno je da težimo vrhu. Želio bih poručiti našim navijačima da što prije krenu u kupovinu karata tako da imamo pravu podršku, jer oni su nam izuzetno važni”, kazao je u petak izbornik Červar.

Na EP-u, koje će se od 9. do 26. siječnja sljedeće godine održati u Austriji, Švedskoj i Norveškoj, po prvi puta će sudjelovati 24 reprezentacije koje su podijeljene u šest skupina sa po četiri momčadi od kojih će po dvije prvoplasirane nastaviti natjecanje u drugom krugu, gdje će se formirati dvije skupine sa po šest momčadi.

Hrvatska će u drugom krugu igrati u Beču protiv dviju prvoplasiranih reprezentacija iz skupine B u kojoj se nalaze Češka, Sjeverna Makedonija, Austrija i Ukrajina, te skupine C u kojoj su Španjolska, Njemačka, Latvija i Nizozemska.

“Što se tiče B skupine, vjerujem da se tu neće ništa znati do samog kraja, a očekujem da se iz C skupine do Beča dovezu Španjolska i Njemačka, što će biti pravi i veliki izazov”, dodao je Červar.

Direktor reprezentacije Igor Vori istaknuo je da je skupina atraktivna.

“Skupina je jako atraktivna. Na prvi pogled izgleda lagano, ali vjerujte mi to nije tako. Upoznali smo Srbiju jako dobro u ovim kvalifikacijama, a Crna Gora je uspjela dobiti Dansku. Prema tome, i njih treba uzeti maksimalno ozbiljno. Bjelorusija raste iz godine u godinu, ima puno mladih igrača i sigurno je da će biti vrlo ozbiljan suparnik”, rekao je Vori i dodao:

“Što se tiče drugog kruga važno je da smo izbjegli skandinavske ekipe i Francusku, barem do polufinala”.

Po dvije najbolje reprezentacije iz obje skupine drugog kruga izborit će nastup u polufinalu. Završnica, oba polufinala i finale, igrat će se u Stockholmu.

“Jesmo ih uvijek dobili, ali je bilo jako teško”

Hrvatski reprezentativac Luka Cindrić očekuje da osvoje prvo mjesto u skupini sa Bjelorusijom, Crnom Gorom i Srbijom:

“Jako zanimljiva skupina, sve ekipe sa prostora nekadašnje države su izuzetno neugodne i koliko god je dobro da ih znamo, toliko može biti i opasno. Bjelorusija je reprezentacija koja nas je dosta mučila na puno natjecanja. Jesmo ih uvijek dobili, ali je bilo jako teško. Očekujem da prođemo i da budemo prvi, jer nam to osigurava određenu prednost u nastavku natjecanja. Mislim da možemo igrati sa svima, nikoga se ne moramo plašiti, samo je važno da budemo zdravi i kompletni”.

Dosada je Hrvatska osvojila pet odličja na europskim prvenstvima, dva srebra (2008. u Norveškoj i 2010. u Austriji) i tri bronce (1994. u Portugalu, 2012. u Srbiji i 2016. u Poljskoj).