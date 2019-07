ČERVAR KUJE PLANOVE ZA EURO: ‘To je nagazna mina, samo bi naivan trener mogao izjaviti takvo nešto’

U siječnju je cilj izboriti plasman na OI u Tokio

Hrvatski izbornik Lino Červar trenutačno boravi u svom Umagu gdje, uvjetno rečeno, odmara i skuplje energiju za ono što je pred njim i Kaubojima.

“Moram raditi, to me drži. Igrači mi znaju reći da je u meni više energije, ne dam se. Do zadnjeg dana svoje karijere ulagat ću u sebe, to me drži. Imam mir ovdje, nisam opterećen, pustite me da živim svojim životom, uvijek ističem svoju suprugu Klaudiju”, izjavio je Červar u razgovoru za HRT.

Dobra skupina?

Hrvatsku u siječnju očekuje Europsko prvenstvo. Domaćini su Austrija, Norveška i Švedska. Kauboji igraju grupnu fazu u Grazu s Crnom Gorom, Srbijm i Bjelorusijom.

“Djeluje da imamo dobru skupinu, no to je nagazna mina. Samo naivan trener bi rekao da bi bili prvaci Europi. Neću pasti u tu zabludu da vršim pritisak na svoje igrače. Naravno da sam ambiciozan, ne idemo se tamo šetati već postići odličan rezultat”, poručio je Červar.