JESTE LI PRIMJETILI ŠTO JE VISILO NA SJEVERU? / Boysi opako spustili navijačima West Hama: Uoči i nakon utakmice došlo do sukoba, pao i vrijedan navijački trofej

Bad Blue Boys sinoć za vrijeme utakmice 1. kola skupine H Europske lige znalački su spustili West Hamovim pristalicama, na način da su na gornjoj tribini na Sjeveru istaknuli poruku: Congratulations, You Have Just Met the (Čestitamo, upravo ste upoznali...) A na donjoj etaži visio je veliki transparent Bad Blue Boys. Odgovor je to zagrebačkih ultrasa na slavnu vizitku nekad žestoke i legendarne huliganske ekipe West Hama ICF (Inter City Firm), koja je svojim žrtvama nakon što su ih pretukli u usta ili na tijelo stavljali podsjetnicu na kojoj je pisalo: Congratulations, You Have Just Met the ICF - Čestitamo, upravo ste upoznali ICF. Inače, Bad Blue Boysi su neumorno pjevali čitavu utakmicu i pokušali probuditi uspavanu momčad Dinama, a u tom naumu nisu odustajali do posljednje minute. No, navijački posao je odrađen... Isto tako, uoči utakmice Boysi su na jugu maksimirskog stadiona napali grupu West Hamovih navijača i uzela im transparent, a nakon susreta dogodilo se još nekoliko napada na taxije koji su prevozili pristaše Čekičara prema centru, odnosno prema hotelima.