Putin imao aferu s maloljetnom manekenkom? Procurili novi prljavi detalji tajne veze

Ruski mediji ponovno bruje o navodnoj tajnoj vezi predsjednika Vladimira Putina (73) i tadašnje manekenke Alise Kharcheve, koja je prema tvrdnjama ruskih istraživačkih novinara bila tinejdžerica kada je, navodno, prvi put dovedena u njegovu službenu rezidenciju, prenosi The Sun.

Foto: East2west News/willwest News/profimedia

Navodni početak tajnog odnosa

Prema tim navodima, Alisa Kharcheva, koja je tada nastupala kao kalendarska „Miss April“, bila je tek završila školu kada je, kako tvrde izvori, privukla Putinovu pažnju. Kalendar je izradio omladinski pokret Nashi, a svaki je model bio predstavljen s osobnim podacima koji su, tvrdi se, dostavljeni i Kremlju.

Foto: East2west News/willwest News/profimedia

Ubrzo nakon toga, mlada manekenka navodno je dobila poziv u premijerovu rezidenciju u Novo-Ogarjovu, a posjeti su se, prema ruskom portalu Proekt, počeli događati redovito.

Tvrdnje o dugotrajnom odnosu

Izvori bliski istrazi navode da su posjeti navodno bili usklađeni s odsustvima Putinove dugogodišnje partnerice, bivše olimpijke Aline Kabajeve, koja je u to vrijeme često putovala.

Foto: East2west News/willwest News/profimedia

Iako je bila vrlo mlada, Alisa nije bila potpuno skrivena od javnosti – pojavila se na televiziji, a ubrzo je, bez većih prepreka, dospjela do finala izbora za Miss Rusije, što je izazvalo dodatna pitanja o pozadini njezina naglog uspona.

Pokušaji političkog utjecaja

Prema navodima ruskih istraživača, vodstvo pokreta Nashi nastojalo je iskoristiti njezin navodni odnos s Putinom kako bi stekli politički kapital. Uspoređivali su je čak s povijesnom figurom Madame de Pompadour, ljubavnicom i savjetnicom francuskog kralja Louisa XV., no nijedna inicijativa navodno joj nije uspjela.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kasnije je, prema izvorima, dobila mjesto na prestižnom ruskom sveučilištu MGIMO i luksuzan stan u Moskvi. Na pitanja o svojoj povezanosti s Putinom, Alisa Kharcheva nikada nije dala jasan odgovor, kratko poručivši da su to „glupa pitanja“.

Danas vodi uspješan lanac luksuznih salona za sunčanje.

POGLEDAJTE VIDEO:Hoće li Milanović u Budimpešti uspjeti smiriti tenzije dvije države oko nafte?