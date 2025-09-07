Pobjednica prošle sezone 'Života na vagi' o novim kandidatima: 'Osjećam veliki ponos'

Pobjednica prošle sezone showa "Život na vagi", Alina Pantseyeva, osvrnula se na početak nove sezone i otkrila kako se osjeća godinu nakon sudjelovanja u showu. Alina je prva žena koja je odnijela titulu pobjednice u RTL-ovoj emisiji, a tijekom natjecanja uspjela je izgubiti gotovo 50 posto tjelesne mase. Danas nadahnjuje broje te ponosno pokazuje novu figuru, koja je rezultat svakodnevnog truda i napora.

"Sa suprugom gledam 'Život na vagi' na platformi Voyo. Nažalost, prošlu sezonu nisam svu pogledala jer sam unaprijed znala ishod, imala sam 'spoiler'. Sada mi je zanimljivije, jer me zanima napredak kandidata. Moram priznati da mi je pomalo čudno promatrati sve to sa strane, kroz što sam i sama prošla. Upravo zato još više suosjećam s kandidatima i osjećam veliki ponos zbog njih!", rekla je Alina za RTL.hr te svim kandidatima poželjela puno sreće, uspjeha, strpljenja i zdravlja.

"Svi mi se čine jako dragi i snažni ljudi i vjerujem da će uz stručnu pomoć ekipe 'Života na vagi' - trenera, nutricionista, psihologa, liječnika i svih koji ih svakodnevno prate - svi doći do svog cilja!", rekla je pobjednica osme sezone.

Novu sezonu "Života na vagi" gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Davorka Roginek u RTL Direktu o životu nakon showa: 'Liječenje emocija hranom nije dugoročno'