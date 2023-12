Zavirite u čudesni svijet OVO koji u Zagreb dovodi Cirque du Soleil

Ab Ovo ili u prijevodu od početka glavna je inspiracija akrobatskog spektakla OVO kojim se svjetski poznata cirkusantska tvornica Cirque du Soleil u siječnju vraća u Zagreb. Prije nego ova čudesna životinjska kolonija naseli zagrebačku Arenu, donosimo najzanimljivije činjenice i informacije o izvođačima i predstavi koja već godinama bez teksta ostavlja obožavatelje diljem svijeta. Podsjećamo, OVO stiže u Arenu Zagreb, od 25. do 28. siječnja 2024. godine, u organizaciji tvrtki NuCoast Concerts i Live Nation, a na rasporedu je čak pet izvedbi. Ulaznice su dostupne putem sustava Eventim kao i putem stranice www.cirquedusoleil.com/ovo.

OVO, što u prijevodu s portugalskog znači jaje, 25. je live produkcija Cirque du Soleila, a nastala je na 25. godišnjicu tvrtke te je premijerno prikazana u Montrealu. Predstava je do sada obišla više od 130 gradova svijeta, a pogledalo ju je više od 7 milijuna posjetitelja. Cijeli tim broji 100 ljudi iz 25 različitih zemalja, a na pozornici se pojavljuje njih 52. Riječ je o jedinoj predstavi koju čine isključivo kukci i koja priča priču o jednom danu u njihovom životu. Za gledatelje, OVO je uzbudljivi ulazak u šareni ekosustav koji vrvi životom kukaca koji rade, jedu, gmižu, lepršaju, igraju se, bore se i traže ljubav u konstantnoj bujici energije i kretanja. Kako nijedna priča nije potpuna bez ljubavi, ona se u OVO svijetu rađa na prvi pogled kada nestašan kukac stigne u ovu užurbanu zajednicu i fantastična bubamara zapne mu za oko.

Predstava započinje ogromnim jajetom na pozornici koje je široko 8.5 metara te je visoko 7 metara. Kako u prirodi ništa nije pravilnih oblika, tako su svi elementi u predstavi nepravilni i zakrivljeni, baš kao i trampolin, koji je svojim oblikom dodatni izazov za izvođače. Atraktivni zakrivljeni zid ogromna je projekcijska površina koja se koristiti u cijeloj predstavi, a visok je gotovo 10 metara. Samo za projekciju minijaturne šume, snimanje je trajalo više od 40 dana. Pod pozornice napravljen je od 225 ploča, a potrebno je 20 kamiona i drugih 700 vozila za putovanje od grada do grada, kako bi se dopremila cijela produkcija. Za postavljanje predstave potrebno je oko 12 sati te oko 3 do 4 sata da se sruši. U predstavi se koristi oko 130 pokretnih svjetala, a tu je i preko 100 zvučnika koji imaju surround zvuk. Putujući cirkus prati i njihov osobni catering tim, a za to im je potreban 1 kamion kako bi se prevozila njihova kuhinja i hrane. Ugostiteljski tim svaki tjedan svoj jelovnik prilagođava lokalnim specijalitetima, ali i novim dobavljačima u svakom gradu u koji stigne. Ugostiteljski tim u prosjeku tjedno pripremi oko 1200 obroka! Koordinator produkcije putovanja mora se pobrinuti za prijevoz oko 200 kofera osobnih stvari svaki tjedan.

Veliki broj izvođača, prije rada u Cirque du Soleilu, bili su profesionalni sportaši. Dvojica cvrčaka natjecala su se međusobno na nekoliko Svjetskih prvenstava u gimnastici i to čak u dva različita nacionalna tima, a danas dijele pozornicu u istoj grupnoj točki i to više puta tjedno! Pravi cvrčak može skočiti 30 puta više od svoje visine. OVO cvrčci, koji u predstavi skaču na trampolinu, mogu skočiti i do 3 puta više od svoje visine. U timu je i Ariunsanaa Bataa, bijeli pauk koji izvodi kontorziju predstavi, odrasla je u tradicionalnoj cirkuskoj obitelji. Dok je bila dijete, otac joj je rekao da je previsoka da postane kontorcionistica, a sada je jedna od najboljih na svijetu! Tu su i dvije olimpijke, Olga Shcherbatykh koja se natjecala u gimnastici u Ateni 2004. te Nansy Damianova, koja je bila u Pekingu 2008.

Cirque du Soleil Entertainment Group svjetski je lider u stvaranju zabavnih događaja koji se odvijaju uživo. Uz produkciju svjetski poznatih cirkuskih umjetničkih predstava, tvrtka svojim prepoznatljivim kreativnim pristupom stoji iza velikog broja različitih formata zabave, kao što su multimedijske produkcije, impresivna iskustva i posebna događanja. Podižući uvijek ljestvicu više, cilj Cirque du Soleil Entertainment Grupe je pozitivno utjecati na ljude, zajednice i planetu svojim najvažnijim alatima: kreativnošću i umjetnošću. Od osnutka 1984. godine, svojim su izvedbama nadahnuli više od 378 milijuna ljudi na 6 kontinenata te u 86 zemalja. Ova Kanadska tvrtka sada zapošljava više od 4000 zaposlenika, uključujući 1200 umjetnika među kojima se broji 80 različitih nacionalnosti. Više informacija o Cirque du Soleil Entertainment Grupi može se pronaći na službenoj internetskoj stranici CDSentertainmentgroup.com.

