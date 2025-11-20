Zagrepčani mazili reklamu i „brali“ kavu s billboarda u režiji Barcaffèa i Pro Media Grupe

Originalna Barcaffe Cappuccino kampanja, razvijena u suradnji sa slovenskom kreativnom agencijom 101 te medijskim partnerima Go2Digital i Europlakat, donijela je inventivna rješenja u hrvatsku OOH industriju. Inspirirana mekoćom cappuccino pjene, dizajnirana je kao multisenzorno iskustvo koje pruža trenutke opuštanja i uživanja u urbanom okruženju.

Foto: Promo

„Htjeli smo stvoriti najmekše oglase ikad. Tekstura krzna odmah stvara osjećaj ugode, isti onaj koji vežemo uz cappuccino“, ističe Tihana Vujčić, direktorica marketinga Barcaffèa. Ideja je realizirana u obliku obostranog DOOH citylight-a, koji je obložen mekanim materijalom nalik krznu, s digitalnim ekranom i realističnim 3D prikazom proizvoda.

„Iako je citylight prvotno trebao biti na otvorenom, zbog osjetljivog materijala postavljen je u shopping centar što se pokazalo kao pun pogodak. Posjetitelji su se zaustavljali, mazili oglas, snimali ga, okidali selfieje… Interakcija je bila ogromna“, objašnjava Ana Crljen Galović, PMG Group Account Manager koja je bila zadužena za implementaciju kampanje na hrvatskom tržištu.

Drugi hit kampanje bili su billboard plakati s integiranim sampling modulom s kojeg su prolaznici doslovno mogli „ubrati“ svoj Barcaffè Cappuccino. „Zimi taktilni materijali na outdoor plakatima baš i nisu idealni, pa smo fokus prebacili na iskustvo uzimanja proizvoda s oglasa. I to se pokazalo odličnim potezom“, kaže Crljen Galović. I doista, oglasi su izazvali veliko zanimanje prolaznika koji su u velikom broju uzimali kavu, a brend je pritom dobio izvrsnu priliku za spontanu i pozitivnu interakciju s potrošačima.

Foto: Promo

Iza najmekših oglasa godine i interaktivnih plakata stajala je ozbiljna koordinacija između Barcaffèa, agencije 101, PMG-a i medijskih partnera Go2Digital i Europlakat. Od vizuala, digitalnih elemenata, mekanih materijala, pa sve do integracije samplinga, sve je moralo biti savršeno usklađeno. „Najbolje ideje vrijede samo ako mogu funkcionirati u stvarnom svijetu. Kad se timovi usklade, nastanu uspješni kreativni projekti upravo poput ovog“, zaključuje Crljen Galović.

Najmekša kampanja dio je šire Barcaffè Cappuccino 360° komunikacije koja uključuje TV, radijske i digitalne kanale. Upravo OOH segment donosi inovativan iskorak u domaćoj kreativnoj industriji. Originalni oglašivački formati u javnom prostoru kampanje kombiniraju iskustvene, vizualne i interaktivne elemente na zabavne i promišljene načine te postavljaju nove standarde outdoor oglašavanja.